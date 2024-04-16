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İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan yasak kararı sonrası ilk açıklama

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.04.2024 14:10
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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Beypazarı Maden Suyu’nun içerisinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Konuya ilişkin firma yetkililerinden açıklama geldi. Haberlerin maksatlı olabileceğini söyleyen yetkililer, yağışlardan oldukça etkilenen yeraltı kaynak sularının değerlerinin dönemsel olarak değiştiğini, içeriğindeki mineral değerlerinin artışlar ve azalmaların da olağan olduğunu kaydetti. İşte o açıklama…

İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan yasak kararı sonrası ilk açıklama

Bu sabah, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun (FSVO), Türkiye’den ithal edilen Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor tespit ettiği ve bu nedenle ürünü ülkesinde yasakladığı haberleri basına yansımıştı. FSVO tarafından yapılan açıklamada, Beypazarı maden suyundaki bor içeriğinin sağlık için risk oluşturabilecek seviyede olduğu belirtilirken, borun fetal gelişimi ve doğurganlığı olumsuz etkileyebileceği ve uzun vadede sağlık riskleri yaratabileceği ifade edildi.

İSVİÇRE'NİN YASAĞI SONRASI AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Beypazarı yetkilisi Marketing Türkiye’ye açıklamalarda bulundu. “İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz” yorumunda bulunan yetkili isim, “Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“HABERLER MAKSATLI OLABİLİR”

Yağışlardan oldukça etkilenen yeraltı kaynak sularının değerlerinin dönemsel olarak değiştiğini, içeriğindeki mineral değerlerinin artışlar ve azalmaların da olağan olduğunun altını çizen yetkili, yurt dışına gönderdikleri ürünler için 2022’de yaptıkları ölçümlerde bor mineralinin 0,33, 2023’te ise 1 olduğunu kaydetti.

Tüm içeceklerin farklı analiz tayinlerine tabii tutulmasının gerekliliğini vurgulayan yetkili isim, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun yaptığı analizlerin içme suyu kriterleriyle maden sularını analiz ettiğini ifade ediyor.
Pek çok ülkeye ihracat yapan Beypazarı’na yönelik bu haberlerin maksatlı olarak çıkarılmış olabileceğini de sözlerine ekleyen yetkili konuyla ilgili resmi bir yanıt için de çalıştıklarını vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
Beypazarı Bor
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