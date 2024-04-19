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İsviçre'nin 'aşırı bor içeriyor' diyerek yasakladığı Beypazarı'ndan yeni açıklama! Analiz sonuçlarını böyle duyurdular

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 11:24
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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Beypazarı Maden Suyu’nun içerisinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Konuya ilişkin firmadan yeni açıklama geldi.

İsviçre'nin 'aşırı bor içeriyor' diyerek yasakladığı Beypazarı'ndan yeni açıklama! Analiz sonuçlarını böyle duyurdular

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun (FSVO), Türkiye’den ithal edilen Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor tespit ettiği ve bu nedenle ürünü ülkesinde yasakladığını duyurdu. Haber sonrası Beypazarı'ndan yeni açıklama geldi. Firma analiz belgesini yayımladı ve ürünlerinin AB mevzuatlarına uygun üretildiğinin altını çizdi. Açıklamada, " Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum Avrupa Birliği ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır" denildi.

MEVZUAT FARKI VURGUSU

Beypazarı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Tartışmalara konu olan ve talebimiz üzerine tarafımıza yeni gönderilen İsviçre kaynaklı analiz sonucunu şeffaf bir şekilde bizzat paylaşmak istedik. Maden suyumuzun değeri Avrupa Birliği mineralli su kriterlerine ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygundur. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum Avrupa Birliği ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

"MADEN SUYUMUZ DÜZENLİ OLARAK ANALİZ EDİLMEKTE"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğal maden suyumuz, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde olup üretim sıklığı ile orantılı olarak düzenli bir şekilde denetlenip, analiz edilmektedir.

Yer altında doğal olarak oluşan maden suyumuz tam 68 yıldır aynı kaynaktan, el değmeden şişelenmekte ve bütün ülkelere aynı içerikte ürün gönderilmektedir"

Firmanın paylaştığı söz konusu belge ise şu şekilde:

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