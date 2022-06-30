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İtfa nedir? Borcun itfa edilmesi ne demek?

30.06.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir borcun herhangi bir yöntemle ödenmesini ifade eden itfa sözcüğü, birçok alanda karşılaşılan terimlerdendir. Bu alanlar arasında muhasebe, borsa, bankacılık ve hukuk yer almaktadır. Borcun itfası farklı yollar ile gerçekleştirilebilmektedir. Tahvillerin itfa edilmesi ne demek, erken itfa nedir?

İtfa nedir? Borcun itfa edilmesi ne demek?

İçindekiler

  • İtfa Ne Demek?
  • Borcun İtfa Edilmesi Ne Demek?
  • Tahvillerin İtfası Nasıl Yapılır?
  • Erken İtfa Ne Demek?

Farklı seçenekler ile herhangi bir borcun ödenmesi, itfa olarak adlandırılmaktadır. Borcun itfa edilmesi, belirlenen vade içerisinde ödenmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda erken itfa da borcun vadesinden önce ödenmesi olarak tanımlanabilir. Tahvillerin itfasında sunulan yapılandırma opsiyonu sayesinde borcun küçük miktarlar halinde ödenmesi de mümkündür.

İtfa Ne Demek?

Günümüzde borç ödemelerinde sıkça araştırılan bir kavram olan itfa nedir? İtfa; muhasebe, borsa, hukuk ve bankacılık gibi birçok alanda kullanılan bir terimdir. Anlamı ise borcun sonlandırılması amacıyla gerçekleştirilen her türlü ödeme olarak belirtilebilir. Diğer bir tanımı ile itfa, borç niteliğini bitirmeye dair farklı ödeme planlarının faaliyete geçirilmesidir. Bu bağlamda itfanın ilgili olduğu hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Vadeli borcu tek seferde ödeme
  • Geri satın alma işlemi
  • İç borcun geri ödemesinin gerçekleştirilmesi
  • Kefaret ödemesi
  • Temettüden tahsis edilen fon ile hisse senetlerinin itibari değerinin ödenmesi
  • Mevcut borcun belirli periyotlarda ödenerek bitirilmesi

Borcun İtfa Edilmesi Ne Demek?

Herhangi bir borcun itfası, en basit açıklaması ile borcun ödenmesi anlamına gelir. Bu borcun, günümüz koşullarına göre değerlendirilmesiyle birlikte tahsil işlemi tamamlanır.

Borcun itfa edilmesi sürecinde ise genellikle iki ayrı seçenek söz konusudur. Bunların seçeneklerin ilki, borcun küçük miktarlara bölünmesini ve uzun vadede tahsil edilmesini içermektedir. Yani borcun itfasında bir tür yapılandırma uygulanmaktadır.

Diğer bir itfa opsiyonunda ise asıl borçtan daha küçük bir ödeme üzerinde anlaşılmaktadır.

Tahvillerin İtfası Nasıl Yapılır?

Mevcut tahvillerin itfası, faiz ve anaparanın birlikte ödenmesi anlamına gelmektedir. Özel şirketler ya da devlet kurumları tarafından çıkarılan tahviller, yatırımcılardan geri ödemek üzere para alınmasını sağlamaktadır. Bu tahvillerin amacı ise kurumlara maddi kaynak sağlanmasıdır. Söz konusu tahvillere yönelik vade belirlenmektedir. Vade ise tahvillerin itfa tarihini temsil etmektedir. Dolayısıyla vadesi gelen tahvillerin itfa edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte yapılan geri ödemede de alınan borç, faizi de eklenerek tahsil edilmektedir.

Erken İtfa Ne Demek?

Herhangi bir borcun vadesi gelmeden önce ödenmesi, erken itfa olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemde borç, işlenmiş faizi ile birlikte vadesi henüz gelmeden ödenmektedir. Erken itfa işlemi ile en sık karşılaşılan ödemeler ise kredi borçları ile tahvillerdir.

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Anahtar Kelimeler:
borç ödeme
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