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İthalat rejiminde yeni dönem: Vergiler yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, 2026 İthalat Rejimi'nde vergi indirimi, muafiyet ve koruma önlemlerini içeren düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı.

İthalat rejiminde yeni dönem: Vergiler yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, üretimin ihtiyaç duyduğu girdilerin daha kolay temin edilmesi, sanayi yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir dış ticaretin desteklenmesi amacıyla 2026 yılı İthalat Rejimi'nde sınırlı sayıdaki ürünü kapsayan değişikliklere gitti. Düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026 yılı İthalat Rejimi'ne ilişkin değişiklik kararları kapsamında milli üretimin ihtiyaç duyduğu bazı ürünlerde gümrük vergisi indirimi ve muafiyet uygulamalarının hayata geçirildiği bildirildi. Gümrük vergisi muafiyeti bulunan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisinin de uygulanmayacağı netleştirilirken, Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) yapılan düzenlemelerle çok sayıda ürünün istatistik pozisyonları yeniden belirlendi.

DÜZENLEMELERLE UYGULAMA KOLAYLAŞACAK

Yeni tarife düzenlemeleri sayesinde ithalatta test zorunluluğu bulunan ürünlerin daha kolay tespit edilebileceği belirtilirken, bazı ürünler gözetim uygulaması kapsamına alındı. Ayrıca uluslararası fiyat seviyeleri dikkate alınarak bazı ürün gruplarında koruma önlemleri güçlendirildi.

Yerli sanayi kapasitesinin yüksek olduğu sınırlı sayıdaki alt ürün kategorilerinde ise uluslararası kurallar gözetilerek gümrük vergilerinde kısmi artışa gidildi. Buna karşılık, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Gümrük Birliği kapsamında gerçekleştirilen ithalatın söz konusu düzenlemelerden muaf tutulduğu ifade edildi. Bakanlık, tüm bu adımların "Dengeli Ticaret, Yerli Üretim, Güçlü Sanayi" vizyonu doğrultusunda şekillendirildiğini vurguladı.

İthalat rejiminde yeni dönem: Vergiler yeniden düzenlendi 1

ÜRETİM GİRDİLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ VE MUAFİYETLER

Yeni düzenlemeler kapsamında bazı üretim girdilerinde gümrük vergileri düşürüldü. Yerli üretimi destekleyecek vergi muafiyetleri uygulanırken, yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin ithalatında da esneklik sağlandı.

Ayrıca vergiden kaçınmak amacıyla düşük bedelli beyanların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınırken, Gümrük Tarife Cetveli'nde oluşturulan yeni istatistik pozisyonları sayesinde ilave test yüklerinin kaldırıldığı bildirildi.

FİYATLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Bakanlık, düzenlemelerin üretimden tüketime kadar fiyatlar üzerindeki etkisinin tüm aşamalarda izleneceğini açıkladı. Uygulamalarda milli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın desteklenmesi, cari açığın azaltılması, sanayinin girdi ihtiyacının etkin şekilde karşılanması ve tüketicilerin ihtiyaçlarının gözetilmesinin temel öncelikler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yapılan değişikliklerin yalnızca vergi artışlarından oluşmadığına dikkat çekilerek, üretim açısından kritik öneme sahip birçok girdide vergi indirimlerinin hayata geçirildiği, gümrük muafiyetine sahip ürünlerde bu muafiyetlerin ilave gümrük vergilerini de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi. Bunun yanında yeni gümrük alt pozisyonlarının belirlenmesiyle birçok ürünün gereksiz test ve denetim süreçlerine tabi olmasının önüne geçildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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gümrük vergisi resmi gazete Ticaret Bakanlığı İthalat vergi
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