İTO açıkladı: İstanbul'da fiyat artışları belli oldu

İstanbul’da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,85, toptan fiyatlar yüzde 1 artış gösterdi.

İTO açıkladı: İstanbul'da fiyat artışları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,85, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlarda yüzde 37,88 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlarda yüzde 19,81 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER HARCAMA GRUBUNDA

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı şubatta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 6,87 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda görüldü.

Onu yüzde 5,38 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,95 ile ulaştırma, yüzde 3,26 ile sağlık, yüzde 2,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,41 ile konut, yüzde 2,35 ile eğitim, yüzde 1,75 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,32 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,98 ile ev eşyası ve yüzde 0,09 ile haberleşme harcamaları grubu takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 0,17'lik azalma oldu.

İTO açıkladı: İstanbul da fiyat artışları belli oldu 1

İstanbul'da geçen ay fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsim etkisi ile izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri, ulaştırma harcamaları, sağlık harcamaları ve eğlence ve kültür harcama gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, lokanta ve oteller harcama grubunda izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

TOPTAN EŞYADA EN YÜKSEK ARTIŞ MADENLER GRUBUNDA

Şubatta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 2,90 ile madenler oldu.

Onu yüzde 1,82 ile kimyevi maddeler, yüzde 1,57 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 1,45 ile inşaat malzemeleri, yüzde 1,33 ile gıda maddeleri ve yüzde 0,15 ile işlenmemiş maddeler grubu takip etti. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim görülmedi.

Yıllık ortalama bazda ise artışlar inşaat malzemelerinde yüzde 37,77, gıda maddelerinde yüzde 27,46, mensucatta yüzde 25,96, madenlerde yüzde 22,39, yakacak ve enerjide yüzde 20,23, işlenmemiş maddelerde yüzde 17,97 ve kimyevi maddelerde yüzde 15,70 oldu.
Kaynak: AA

