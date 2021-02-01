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İTO açıkladı! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatları arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2021 12:20 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

İTO açıkladı! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatları arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.

Ayrıntılar birazdan...

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