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İTO verileri açıkladı: İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 3 artış gösterdi.

İTO verileri açıkladı: İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı haziran ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 35,94 yükseldi.

TOPTAN FİYATLARDA ARTIŞ YÜZDE 3

İTO verilerine göre, mayıs ayında yüzde 1,58 artan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 3 yükseldi. Endeksin yıllık artış oranı yüzde 24,65, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 22,71 olarak hesaplandı.

Haziran ayında toptan fiyatlarda en yüksek aylık artış yüzde 8,18 ile işlenmemiş maddeler grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3,23 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 2,85 ile gıda maddeleri izledi. İnşaat malzemelerinde yüzde 0,79, madenlerde yüzde 0,51 ve kimyevi maddelerde yüzde 0,14 artış görülürken, mensucat grubunda fiyat değişimi yaşanmadı.

YILLIK ARTIŞTA MADENLER İLK SIRADA

Yıllık ortalama bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 33,51 ile madenler grubunda kaydedildi. Madenleri yüzde 28,64 ile inşaat malzemeleri, yüzde 26,93 ile gıda maddeleri, yüzde 22,58 ile yakacak ve enerji maddeleri takip etti. Mensucat grubunda yıllık ortalama artış yüzde 15,97, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,97 ve kimyevi maddelerde ise yüzde 9,77 olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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