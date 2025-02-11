İTÜ Girişimcilik Kulübü’nden geleceğe yön veren etkinlik: Future Days

Marka etkinliklerden biri olan Future Days, #LevelUpYourFuture mottosuyla katılımcılara staj ve iş fırsatları sunarken, eğitimler ve mülakat simülasyonlarıyla yetkinliklerini geliştirme imkânı sağlıyor.

BU SENE FUTURE DAYS’TE NELER VAR?

17 Şubat Pazartesi:

Kariyer yolculuğunuzda ihtiyaç duyacağınız eğitimler.

Gerçek uzmanlarla birebir fiziksel mülakat simülasyonları.

19 Şubat Çarşamba:

Alanında öncü şirketlerin yöneticileriyle ilham veren söyleşiler.

Fiziksel fuaye alanı ile eşsiz bir deneyim.

SEN DE GELECEĞİNİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİR!

Liderlikten iletişime, mülakat tekniklerinden networkinge geniş yelpazeye sahip eğitimlerimizle yetkinliklerini geliştir!

Fiziksel fuaye alanında sektörün lider startupları ve kurumsal devleriyle tanış, iş ve staj fırsatlarını keşfet!

Fiziksel mülakat simülasyonlarıyla yeteneklerini gerçek uzmanlar önünde dene!

KATILIM İÇİN NE YAPMALISIN?

Zirve günü için kayıtlarınızı buradan ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz.

Eğitimler ve mülakat simülasyonları için ise buradan kayıt formumuzu doldurabilirsiniz

Mülakat simülasyonlarına kayıtlar ve yakında açıklanacak olan konuşmacılar için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın!

Instagram: https://www.instagram.com/itugirisim/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/itugirisim/

Girişimcilik ve kariyer dünyasına yön veren Future Days, katılımcılarını geleceğe hazırlamak için kapılarını açıyor!