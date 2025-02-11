FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İTÜ Girişimcilik Kulübü’nden geleceğe yön veren etkinlik: Future Days

İTÜ Girişimcilik Kulübü’nden geleceğe yön veren etkinlik: Future Days

11.02.2025 14:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin en köklü ve aktif topluluklarından biri olan İTÜ Girişimcilik Kulübü, “Bırak Tutkun Geleceğin Olsun!” mottosuyla çıktıkları yolda girişimcilik ekosistemine yön veren yenilikçi etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

İTÜ Girişimcilik Kulübü’nden geleceğe yön veren etkinlik: Future Days

Marka etkinliklerden biri olan Future Days, #LevelUpYourFuture mottosuyla katılımcılara staj ve iş fırsatları sunarken, eğitimler ve mülakat simülasyonlarıyla yetkinliklerini geliştirme imkânı sağlıyor.

BU SENE FUTURE DAYS’TE NELER VAR?

17 Şubat Pazartesi:

Kariyer yolculuğunuzda ihtiyaç duyacağınız eğitimler.

Gerçek uzmanlarla birebir fiziksel mülakat simülasyonları.

19 Şubat Çarşamba:

Alanında öncü şirketlerin yöneticileriyle ilham veren söyleşiler.

Fiziksel fuaye alanı ile eşsiz bir deneyim.

afiş+instagram post (1)

SEN DE GELECEĞİNİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİR!

Liderlikten iletişime, mülakat tekniklerinden networkinge geniş yelpazeye sahip eğitimlerimizle yetkinliklerini geliştir!

Fiziksel fuaye alanında sektörün lider startupları ve kurumsal devleriyle tanış, iş ve staj fırsatlarını keşfet!

Fiziksel mülakat simülasyonlarıyla yeteneklerini gerçek uzmanlar önünde dene!

KATILIM İÇİN NE YAPMALISIN?

Zirve günü için kayıtlarınızı buradan ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz.

Eğitimler ve mülakat simülasyonları için ise buradan kayıt formumuzu doldurabilirsiniz

Mülakat simülasyonlarına kayıtlar ve yakında açıklanacak olan konuşmacılar için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın!

Instagram: https://www.instagram.com/itugirisim/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/itugirisim/

Girişimcilik ve kariyer dünyasına yön veren Future Days, katılımcılarını geleceğe hazırlamak için kapılarını açıyor!

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

İmamoğlu'na listeyi uzatıp sitem eden Yavaş: "Size yakınlarmış! Durdurmalısınız"

İmamoğlu'na listeyi uzatıp sitem eden Yavaş: "Size yakınlarmış! Durdurmalısınız"

Son dakika | CHP'de ön seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayı o gün belirlenecek

Son dakika | CHP'de ön seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayı o gün belirlenecek

Gıdada ifşa listesi güncellendi! Lahmacundan kanatlı eti çıktı

Gıdada ifşa listesi güncellendi! Lahmacundan kanatlı eti çıktı

'Tarihi bir adım' Anlaşma imzalandı! Bakan duyurdu: 1 Mart'ta başlıyor

'Tarihi bir adım' Anlaşma imzalandı! Bakan duyurdu: 1 Mart'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.