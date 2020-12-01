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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den asgari ücret önerisi 3 bin lira olsun

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 11:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Akşener, asgari ücretin de 3000 TL olmasını önerdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den asgari ücret önerisi 3 bin lira olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, 2021 asgari ücretinin 3 bin lira olmasını önerdi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

İşverenlerimizin üzerindeki yükü hafifletip, onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlarken, dar gelirli vatandaşımızı da, borç sarmalına sürüklemeyecek, kayıt dışı istihdamı kayıt altına alacak, hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştık.

Mevcut durumda, brüt asgari ücret 2943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra, çalışanımızın eline net, 2325 lira geçiyor. Diğer taraftan, asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için, işverenimizin cebinden ise 3458 lira çıkıyor.

Bu hem maaşı kuşa dönen çalışanımız açısından, hem de yüksek bir maliyet üstlenen işverenimiz açısından, kabul edilebilir bir durum değil.

Bizim önerimiz şudur:

Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3000 lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin.

Yani; çalışanımızın eline geçen asgari ücreti, 2325 liradan, 3000 liraya çıkaralım, ama, işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca, bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın.

Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin.

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