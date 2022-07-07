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İzahneme nedir, ne işe yarar, hangi bilgilerden oluşur? İzahname geçerlilik süresi ne kadar?

07.07.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzahname, sermaye piyasaları araçlarının halka arz ya da ihracında, şirket hakkında olumlu olumsuz bilgiler veren kapsamlı bir belgedir. Geçerlilik süresi 12 aydır. Kamuyu aydınlatma ilanı olarak da hukuken bağlayıcılığı vardır. İzahname nedir, ne işe yarar ve hangi bilgilerden oluşur?

İzahneme nedir, ne işe yarar, hangi bilgilerden oluşur? İzahname geçerlilik süresi ne kadar?

İçindekiler

  • İzahname nedir?
  • İzahname ne işe yarar?
  • İzahnamede hangi bilgiler yer alır?
  • İzahname geçerlilik süresi ne kadar?

Sermaye piyasası araçlarının ihraç ya da halka arz işlemlerinde aracılık yapacak uzman aracı kurumlar tarafından hazırlanan, ihraç yapacak ya da halka arz edilecek şirket hakkında detaylı bilgiler içeren belgeye izahname adı verilir. İzahname ilk yayınlanma tarihinden itibaren on iki ay boyunca geçerliliğe sahiptir.

İzahname nedir?

İhraçcı ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile ilgili detayların bulunduğu izahname, geleceğe yönelik beklentiler, faaliyetler hakkında bilgiler içerir. Sermaye piyasası araçlarının özellikleri ve sahip oldukları hak ve risklerle ilgili yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasında önemli bir role sahiptir. İzahnamenin hukuki bir bağlayıcılığı vardır. Bunlar;

  • İzahnamenin SPK tarafından onaylanması gerektiği,
  • Kamuyu aydınlatma platformunda ilanı olarak sıralanabilir.
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İzahname ne işe yarar?

İzahname sayesinde yatırımcıya kapsamlı bilgiler sunulur. Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar söz konusu sermaye piyasası aracına yatırım kararı verir. İzahname, kamuyu aydınlatma amacı güden halka arz ihraçlarındaki en geniş kapsamlı bilgileri sunar.

İzahnamede yer alan bilgiler, yatırımcıların yatırım yapmasına ilişkin kararlarını etkileyeceği için gerçeğe uygun ve eksiksiz olmalıdır. Bu sebeple izahnamede yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler olması halinde izahnameyi hazırlayan kişiler sorumlu tutulur.

Kısaca İzahname, kamuyu aydınlatmada yatırımcıların en geniş şekilde bilgilendirilmesine yardımcı olan önemli bir belge niteliği taşır. İzahname, kamunun aydınlatılması ve ihraç edilen sermaye piyasası araçları hakkında tam ve doğru bilgileri sunma amacı güder.

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İzahnamede hangi bilgiler yer alır?

Yatırımcının kararlarını etkileyen en önemli belgelerden biri olan izahname şu bilgileri içerir;

  • İhraçcı ve varsa garantörün finansal durum ve performansının detaylı olarak görüntüsü,
  • Gelecek ile ilgili beklenti ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler,
  • Sermaye piyasası araçlarının sahip olduğu hak ve riskler hakkında kapsamlı bilgi verir.

İzahname geçerlilik süresi ne kadar?

İzahnamenin onaylanması için başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde onay süreci işlemeye başlar. Başvuru sırasında eksik evrak, eksik bilgiler olabilir ya da ek belgelere ihtiyaç duyulabilir. Böyle bir durumda başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde başvuru sahibine bu belgeleri tamamlaması için bilgi verilir. Eksikliklerin ve ek belgelerin kurul tarafından belirlenecek sürede giderilmesi talep edilir. Böylece söz konusu eksik ya da ek bilgi ve belgelerin kurula teslim edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İzahname ilk yayın tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir.

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Anahtar Kelimeler:
yatırımcı
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