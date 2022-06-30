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Birincil gelir hesabı nedir?

29.06.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birincil gelir hesabı, istatistiksel bir kavramdır. Bu hesap türü, birden fazla gelir verisini göstermektedir. Ayrıca yatırımlara yönelik gelir ve giderleri de kapsamaktadır. Tüm detaylarıyla birincil gelir hesabı nedir?

Birincil gelir hesabı nedir?

Emek, finansal ya da doğal kaynak sağlanması durumunda ödenen tutarlar ile elde edilen gelirler; birincil gelir hesabı kapsamında gösterilmektedir. Ayrıca birincil gelir hesabında farklı yatırım türlerine yönelik gelir ve giderler de yer bulmaktadır.

Birincil Gelir Hesabı Ne Demek?

Birincil gelir hesabı kapsamında hem yatırım geliri ile giderleri hem de ödenen tutarlar yer almaktadır. Finansal ya da doğal kaynak sağlanması ile elde edilen gelirler, birincil gelir hesabı tarafından gösterilmektedir. Çalışanların ücretlerinden doğrudan, portföy ve diğer yatırım türlerine varan tüm veriler; birincil gelir hesabı kapsamında tutulmaktadır.

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