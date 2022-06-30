Birincil gelir hesabı nedir?

Emek, finansal ya da doğal kaynak sağlanması durumunda ödenen tutarlar ile elde edilen gelirler; birincil gelir hesabı kapsamında gösterilmektedir. Ayrıca birincil gelir hesabında farklı yatırım türlerine yönelik gelir ve giderler de yer bulmaktadır.

Birincil Gelir Hesabı Ne Demek?

Birincil gelir hesabı kapsamında hem yatırım geliri ile giderleri hem de ödenen tutarlar yer almaktadır. Finansal ya da doğal kaynak sağlanması ile elde edilen gelirler, birincil gelir hesabı tarafından gösterilmektedir. Çalışanların ücretlerinden doğrudan, portföy ve diğer yatırım türlerine varan tüm veriler; birincil gelir hesabı kapsamında tutulmaktadır.



