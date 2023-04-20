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İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

20.04.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir bayram namazı vakitleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram sabahı, camiler bayram namazı için dolup taşacak. Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Tek başına bayram namazı kılınmaz. Peki, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir bayram namazı saat kaçta? Diyanet bayram namazı vakitlerini açıkladı. İşte İzmir bayram namazı, vakti saati...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

İzmir bayram namazı saatleri tüm vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 21 Nisan sabahı İzmir'de bayram namazı saat 06.59'da kılınacak. İşte bayram namazı hakkında tüm merak edilenler...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de bayram namazı 21 Nisan Cuma günü saat 06.59'da kılınacak.

İstanbul bayram namazı saati: 06.49
Ankara bayram namazı saati: 06.34
Trabzon bayram namazı saati: 06.06

BAYRAM NAMAZI 2

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI 1

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
**
BAYRAM NAMAZI 3

**2. REKAT

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.


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