FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni dönem başlıyor! Başkan açıkladı: O uygulama kaldırıldı 'Rızalarını aldık'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SODEMSEN’in düzenlediği Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı’nda konuştu. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açık ofis çalışma sistemine geçeceğini de duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni dönem başlıyor! Başkan açıkladı: O uygulama kaldırıldı 'Rızalarını aldık'
Ezgi Sivritepe

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı’na katıldı. Tugay, hiyerarşinin azaltılması gerektiğine vurgu yaparak, kurum çalışanlarının takım halinde yönetişim anlayışını sağlamaları gerektiğini kaydetti ve, "Özel sektör bunu biraz daha erken keşfetmiş ama kamu hala geride" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin bir devlet ve kamu yönetimi sorunu olduğunu kaydeden Tugay, "Mutlaka hiyerarşi olacak ama karar alanla kararı uygulayan arasındaki mesafe uzadıkça işleyişin yavaşladığını hepimizin görmesi lazım” sözlerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi nde yeni dönem başlıyor! Başkan açıkladı: O uygulama kaldırıldı Rızalarını aldık 1

BELEDİYEDE AÇIK OFİS DÖNEMİ

Belediyede yeni bir sisteme geçeceklerini belirten Tugay, "yaklaşık 80 kişilik bir grup olarak iki hafta içinde açık ofis ortamında çalışmaya başlayacağız" sözlerini kullandı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hepimiz sadece bir salonda masalarda oturarak çalışacağız. Odacıları kaldırıyoruz. Herkes çayını kahvesini kendisi alacak. Bu, dünyada pek çok özel sektör kuruluşunun yaptığı bir uygulama. Arkadaşlarımızla konuştuk. Hepsinin rızasını aldık. Umuyorum başarılı oluruz. Umuyorum iyi bir örnek olarak anlatılır. Bu ve benzeri adımları atarsak daha mutlu, huzurlu, kendisini kuruma ait hisseden, o takıma daha fazla katkı veren kamu görevlileri oluruz diye düşünüyorum”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulunduThodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Kaşla göz arasında hile yapmaya çalıştı çifte ceza geldiKaşla göz arasında hile yapmaya çalıştı çifte ceza geldi

Anahtar Kelimeler:
İzmir ofis Cemil Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.