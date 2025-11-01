İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni dönem başlıyor! Başkan açıkladı: O uygulama kaldırıldı 'Rızalarını aldık'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı’na katıldı. Tugay, hiyerarşinin azaltılması gerektiğine vurgu yaparak, kurum çalışanlarının takım halinde yönetişim anlayışını sağlamaları gerektiğini kaydetti ve, "Özel sektör bunu biraz daha erken keşfetmiş ama kamu hala geride" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin bir devlet ve kamu yönetimi sorunu olduğunu kaydeden Tugay, "Mutlaka hiyerarşi olacak ama karar alanla kararı uygulayan arasındaki mesafe uzadıkça işleyişin yavaşladığını hepimizin görmesi lazım” sözlerini kullandı.

BELEDİYEDE AÇIK OFİS DÖNEMİ

Belediyede yeni bir sisteme geçeceklerini belirten Tugay, "yaklaşık 80 kişilik bir grup olarak iki hafta içinde açık ofis ortamında çalışmaya başlayacağız" sözlerini kullandı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Hepimiz sadece bir salonda masalarda oturarak çalışacağız. Odacıları kaldırıyoruz. Herkes çayını kahvesini kendisi alacak. Bu, dünyada pek çok özel sektör kuruluşunun yaptığı bir uygulama. Arkadaşlarımızla konuştuk. Hepsinin rızasını aldık. Umuyorum başarılı oluruz. Umuyorum iyi bir örnek olarak anlatılır. Bu ve benzeri adımları atarsak daha mutlu, huzurlu, kendisini kuruma ait hisseden, o takıma daha fazla katkı veren kamu görevlileri oluruz diye düşünüyorum”