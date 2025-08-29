FİNANS

İzmir'de afetin yaraları sarılıyor! Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Afet Konutları 281 Bağımsız Bölüm Temel Atma Töreninde konuştu. Bakan Kurum "İzmir'de afetin izlerini siliyoruz" dedi.

Ezgi Sivritepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afet Konutları 281 Bağımsız Bölüm Temel Atma Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İzmir'den afet izlerinin silindiğini ifade etti.

Kurum, "Bizim devletimiz güçlüdür milletimiz büyüktür. Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır" şeklinde konuştu.

İzmir de afetin yaraları sarılıyor! Bakan Kurum dan açıklama 1

Yanan evlerin yerine daha sağlamlarını yapacaklarının altını çizen Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır. Yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız dedik. Hemen TOKİ Başkanımızla hazırlıklara başladık. Şimdiden burada yapacağımız yeni yuvalarımız afetzede kardeşlerimiz, Ödemişli Seferihisarlı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir ay içerisinde İzmir'e verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz"

"11 İLDE AFET KONUTLARI İNŞAA EDİYORUZ"

11 ilde afet konutları inşaa ediyoruz. Çalışmalarımızda sadece konutlar yapmıyoruz bölgenin iklim şartları neyse afetzede kardeşlerimiz için yeni yaşam alanı kuruyoruz. Afetzede kardeşlerimiz bir yıl içerisinde teslim edeceğimiz konutlar ile yeni hatıralar biriktirecek.

Ormanlık alanlar ranta açılıyor diyorlar. Muğla'da Antalya'da hep aynı şeyi söylediler. Ormanlık alanlar ranta açılmadı. Afetzede kardeşlerimiz yerinde konutlarına kavuştular. Yanan her evin yerine yenisini yapacağız.

