İzmir'de grev tartışmalarında bordrolar ortalığa saçıldı! "Maaş diye duyurdukları rakama ekleyin de görün"

Türkiye günlerdir İzmir'deki grevi konuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma çıkmaması üzerine 29 Mayıs'ta başlayan grev altıncı gününde sürüyor.

BORDRO SAVAŞLARI BAŞLADI

Kamuoyunda son günlerde grevdeki işçilerin maaşları ve talepleri konusunda bazı tartışmalar yaşanıyor. Sendika yöneticileri dün yeni bordro paylaşarak maaşlarının 35 bin TL ve 42 bin TL arasındaki değiştiğini savunmuştu.

TUGAY'DAN YANIT: MAAŞ DİYE DUYURDUKLARI RAKAM...

Söz konusu iddialara Cemil Tugay bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Rakamların doğru olmadığını ve içlerinde kesintiler olduğunu belirten Tugay, "Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum." diyerek detaylı bordroyu paylaştı. Tugay'ın paylaştığı belgeye göre bir işçinin maaşı kesintiler eklendikten sonra 63 bin lirayı geçiyor.

Tugay sosyal medya hesabından kesintilerle ilgili şu açıklamayı yaptı;

Disk Genel İş Sendikasının yöneticileri dün bir bordro paylaştılar ve çalışanlarımızın düşük ücret aldığına dair kanıt olarak bu bordroyu sundular.

Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum.

Bordroda yanına yeşil kalem ile işaret konmuş satırlara dikkatinizi çekmek istiyorum; Bunlar değişik nedenlerle yapılan eksik ödemeler.

Bu çalışanımız;

1) Normalde 26 gün çalışması gerekirken 20 gün çalışmış ve burdan ücret düşmüş

2) ücretsiz izin kullanmış ve 965,81 burdan gitmiş

3) Avans kullanmış ve burdan 16,947 lira kesilmiş

4) Erzurumlular derneği yardım kesintisi olmuş burdan da 2947 TL 42 kuruş kesinti olmuş

Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün.

Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; Yeter artık… Gerçekten yeter..