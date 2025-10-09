İzmir'de halk ekmeğine zam geldi!

Çiğli’de faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ tarafından işletiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, artan maliyetler nedeniyle 210 gramlık ekmeğin fiyatını 8 TL’den 10 TL’ye yükseltti.
Kent genelinde ticari fırınlarda 12,5 TL olan ekmek fiyatının 15 TL’ye çıkmasının ardından Halk Ekmek, uzun süre fiyat artışına gitmemişti.
Yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek’te yeni fiyatlar şöyle:
