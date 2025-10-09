FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İzmir'de halk ekmeğine zam geldi!

İzmir' halk ekmek fiyatlarına zam geldi. İzmir genelinde 15 lira olan ekmek, halk ekmek tarafından 210 gramlık olarak 10 lirada satışa sunulacak. Peki, diğer ekmeklerin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

İzmir'de halk ekmeğine zam geldi!
Ezgi Sivritepe

Çiğli’de faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ tarafından işletiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, artan maliyetler nedeniyle 210 gramlık ekmeğin fiyatını 8 TL’den 10 TL’ye yükseltti.

Kent genelinde ticari fırınlarda 12,5 TL olan ekmek fiyatının 15 TL’ye çıkmasının ardından Halk Ekmek, uzun süre fiyat artışına gitmemişti.

İzmir de halk ekmeğine zam geldi! 1

Yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek’te yeni fiyatlar şöyle:

  • 210 gram normal ve kepekli ekmek: 10 TL
  • 450 gram tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek: 35 TL
  • 450 gram glütensiz tost ve hamburger ekmeği: 40 TL
  • 500 gram galeta unu: 40 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kiranın en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler belli oldu!İstanbul'da kiranın en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler belli oldu!
Kapalı Çarşı'da altın satışı durdu! '1974'ten beri bir ilk'Kapalı Çarşı'da altın satışı durdu! '1974'ten beri bir ilk'

Anahtar Kelimeler:
İzmir Halk Ekmek ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.