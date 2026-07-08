İzmir'de marketlerde su ve maden sularının fiyatları denetlendi

Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.

Başta zincir marketler olmak üzere işletmelerde öncelikle ambalajlı sular olmak üzere depozito katılım payı (DEKAB) kapsamındaki ürünlerin raf ve kasa fiyatları ile alış ve satış faturalarını inceleyen ekipler, fiyat artışlarının maliyet unsurlarıyla uyumlu olup olmadığı değerlendirdi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin, çevreyi korumaya yönelik önemli bir uygulama olan depozito sisteminin bazı işletmeler tarafından haksız kazanç aracı haline getirilmesini önlemeyi ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

Maliyet artışıyla açıklanamayacak şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin gecikmeksizin başlatılacağı aktarılan açıklamada, elde edilen bilgi ve belgelerin gereği için Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirileceği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, piyasada adil rekabet ortamını ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır