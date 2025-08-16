FİNANS

İzmir’de ulaşım ücretlerine zam geldi! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gitti. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ulaşım tarifesi açıklandı. İşte detaylar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gitti. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, kent merkezinde uygulanan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci ücreti 10 TL’den 15 TL’ye, öğretmen ücreti ise 17,72 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. 60 yaş üstü yolcular için biniş ücreti 20 TL’den 25 TL’ye çıkarılırken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL’den 6,34 TL’ye yükseldi.

90 DAKİKA ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Mevcut 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kapsamda, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olarak devam edecek.

Öte yandan, sabah ve akşam belirli saatlerde uygulanan Halk Taşıt tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İZBAN hariç tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olan uygulama, her gün 05.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak sürecek. Bu saatlerde geçerli olan ücretler; tam biniş için 15 TL, öğrenci için 7,5 TL, öğretmen için 10 TL, 60 yaş üstü yolcular için ise 12,5 TL olarak uygulanacak.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

