İzmir’de 700 milyon dolar iş hacmi yaratacak fuar 6 Şubat’ta kapılarını açacak

İZMİR, (DHA)- Avrupa’nın ilk dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen ‘Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’, 6-9 Şubat tarihleri arasında kapılarını İzmir’de açıyor. Fuarın 700 milyon doları aşan iş hacmi yaratacağı belirtildi.

Orion Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek olan ‘Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda ulusal ve uluslararası firmalar, tarım sektörü profesyonelleri ile bir araya gelecek. Fuar, Türk tarımını dünya tarımı ile 15’inci kez buluşturmaya hazırlanıyor. 14 holde ve 337 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarın açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl yapılan fuarda 70 ülkeden 854 firma katılırken 337 bin 240 ziyaretçi ziyaret etmişti. Bu yıl ise fuarın 75 ülkeden 950 katılımcı ve 360 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TRAKTÖRÜ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

2019 yılında 2 binin üzerinde iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 600 milyon doları aşkın bir iş hacmi oluşturan fuarın bu yıl ise iş hacminin 700 milyon doları aşacağı belirtildi. Fuar kapsamında, dünyanın en büyük ve en güçlü traktörü olduğu ifade edilen ve Türkiye distribütörü tarafından ithal edilen 517 hp gücündeki traktör de fuarda görücüye çıkacak. Fuarda 4 gün boyunca sergilenecek olan traktör, sahibine teslim edilecek.