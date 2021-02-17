Jandarma subay alımları 2021: Subay alımları ve başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2021 subay maaşı ne kadar?

Jandarma subay alımları Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika ilanı ile yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alacağını ilanı yayımlandı. 17 Şubat tarihinde başlayan 2021 subay alımları 28 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. 2021 subay başvuruları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden, e-Devlet giriş bilgileriyle gerçekleştirebilecek. Jandarma subay başvurusu yapmak isteyen adaylar, 2021 jandarma subay başvuruları ne zaman başlayacak araştırması yapıyordu. Resmi Gazete'de haberin yayımlanmasının ardından adaylar, 2021 jandarma subay alım şartları ve gerekli evrakları araştırıyor. İşte subay başvuru şartları ve diğer detaylar... 590 MUVAZZAF/ SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAK Açıklanan subay alımlarına ilişkin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının internet sitesinden paylaşılan başvuru kılavuzunda yayımlanan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığında istihdam etmek için birçok branşda 473'ü erkek, 77'si kadın toplam 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacak.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığında ise çeşitli branşlarda istihdam etmek üzere 18'i erkek, 2'si kadın, 20'si erkek ya da kadın toplamda 40 sözleşmeli subay alımı yapılacak. 2021 SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI! Binlerce kişinin aday olduğu subay alımları 2021 kadrosu için yapılan açıklamada başvuruların 17 ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasına kadar yapılması gerektiği paylaşıldı. Kılavuzda başvuru tarihleri için; Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor. SUBAY ALIMI 2021 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Jandarma subay başvurusu 2021 nasıl ve nereye yapılır araştıran adaylar, başvuruyu nasıl yapacağını araştırıyor. Subay başvurusu için e-Devlet portalına giriş yaparak buradan yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden başvuru gerçekleştiriliyor. e-Devlet giriş bilgileri olmayan kişiler, PTT'den T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici e-Devlet şifresi alabiliyor. Bu giriş bilgileri ile birlikte adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler ve başvuru yapabilecekler.

SUBAY ALIMI 2021 BAŞVURU DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ SUBAY ALIMI 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, Bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, Lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak." Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.