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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2023: Jandarma lojistik uzman erbaş alımı şartları nelerdir, nereden başvurulur? Resmi Gazete'de yayımlandı

27.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı şartları 27 Nisan 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre ortaöğretim ve ön lisans mezunu vatandaşlar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuruda bulunabilecekler. Peki, 500 Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı şartları nelerdir, nereden başvurulur? İşte Jandarma Uzman erbaş alımı ile ilgili merak edilenler...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2023: Jandarma lojistik uzman erbaş alımı şartları nelerdir, nereden başvurulur? Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı konusunda Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre KPSS sınavına girmeyen ortaöğretim ve ön lisans mezunları başvuru gerçekleştiremeyecek. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar da ise KPSS şartı aranmayacağı kaydedildi. Bu kişiler, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacak. Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı şartları merak konusu oldu. İşte, Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı başvuruları ile ilgili merak edilenler...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartlarına ilişkin konuya dair bilgilere 2023 Yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

2023 LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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