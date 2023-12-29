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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi duyurdu! Binlerce kişi alınacak, son tarih...

29.12.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yeni personel alımını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular ise 14 Ocak'a kadar yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi duyurdu! Binlerce kişi alınacak, son tarih...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

BAŞVURULARA 14 OCAK'A KADAR YAPILACAK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA


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resmi gazete Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi
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