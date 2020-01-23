FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Japon otomotiv devi yeni modelleri için ön satışa çıktı

Japon otomotiv devi yeni modelleri için ön satışa çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Otomotiv markası Suzuki, 2020 model yılına ait ürün gamı için yeni bir ön satış uygulamasına başladı.

Otomotiv markası Suzuki, 2020 model yılına ait ürün gamı için yeni bir ön satış uygulamasına başladı. Şirket, ‘Suzuki’m Yolda’ ile yeni modellerini 2019 model yılı fiyatıyla satışa çıkardığını duyurdu.

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, 2020 yılına yeni bir otomobille girmek isteyenlere özel avantajlı ön satış uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Aralık ayında Yeni Vitara’nın 2020 model yılına ait versiyonlarını ön siparişe açan marka, Ocak siparişlerinin yüzde 20’sini 5 gün içerisinde tükettiğini bildirdi. Gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda kampanyanın kapsamını genişleten marka, bu stratejisini ’Suzuki’m Yolda’ uygulamasıyla tüm ürün gamına yaydı.
Yapılan açıklamada; söz konusu uygulama ile Vitara, Swift ve Jimny modellerini 2019 model yılı fiyatıyla satışa çıkaran marka, avantajlı takas fırsatlarının da sunulacağını açıkladı. Uygulama kapsamında satın alınan otomobillerin, Nisan ayı itibariyle teslim edileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açıldıİstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açıldı
İspanyol hükümetinden asgari ücrete yüzde 5,5'lik zamİspanyol hükümetinden asgari ücrete yüzde 5,5'lik zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

15 yıldır kasasında saklıyor! 20 YTL için 50 bin lira istiyor

15 yıldır kasasında saklıyor! 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: "2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn"

Bakan Varank: "2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn"

Doç. Dr. Babacan: "Berlin’deki zirvenin sonucu: Kalıcı ateşkes ve silah ambargosu"

Doç. Dr. Babacan: "Berlin’deki zirvenin sonucu: Kalıcı ateşkes ve silah ambargosu"

Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açıldı

İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açıldı

İspanyol hükümetinden asgari ücrete yüzde 5,5'lik zam

İspanyol hükümetinden asgari ücrete yüzde 5,5'lik zam

Yapı Kredi'den eğitim projesi : Renkli Kalemler

Yapı Kredi'den eğitim projesi : Renkli Kalemler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.