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Japonya'da yabancı işçi sayısında rekor: İlk kez 2 milyonu aştı

28.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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Japonya'da yabancı işçi sayısının ilk kez 2 milyonu aştığı bildirildi. Sayı önceki yılan kıyasla yüzde 12,4 artış kaydetti.

Japonya'da yabancı işçi sayısında rekor: İlk kez 2 milyonu aştı

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke içindeki yabancı işçilere yönelik verilerini güncelledi. Verilere göre, Japonya'da bulunan yabancı işçi sayısı 2 milyon 48 bin 675'e yükseldi.Yabancı işçiler arasında Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada yer aldı.

ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 12,4

Önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 artış gösteren bu sayı, ilk kez 2 milyon seviyesini aştı.
Ayrıca, Japonya genelinde yabancı işçilerin çalıştığı iş yeri sayısı 19 bin 985 artışla 318 bin 775'e yükseldi.

En çok yabancı işçinin bulunduğu yerler sırayla başkent Tokyo, güneydeki Aiçi eyaleti ve Osaka metropolü oldu.

YABANCI İŞÇİLERDE İLK SIRAYI VİETNAMLILAR ALDI

Yabancı işçiler arasında yüzde 25,3'ük oranla Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada yer aldı. Ülke genelinde Vietnamlı 518 bin 364, Çinli 397 bin 918 ve Filipinli 226 bin 846 işçi bulunuyor.

Yabancı işçilerin en çok istihdam edildiği sektörlerin başında imalat ve inşaat sektörleri geldi.

Yaşlanan nüfus ve farklı sektörlerdeki iş gücü açıklarının, Japonya'nın, yabancı işçilere yönelimini artıracağı belirtiliyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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İşçi Japonya yabancı
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