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Japonya ekonomisi resesyona sürükleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Korona krizi dünyanın en büyük üçüncü ekonomisini de vurdu.

Japonya ekonomisi resesyona sürükleniyor

Japonya savaş sonrası dönemin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Ekonomistlere göre ülkeyi teknik resesyon tehlikesi bekliyor.Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ölçekte yaşayanan ekonomik daralmalar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da da etkisini gösterdi.

Başkent Tokyo'da hükümet yetkilileri tarafından bugün yapılan geçici nitelikteki açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 gerileme kaydettiği bildirildi. GSYİH'da yıl geneli için ise yüzde 3,4 oranında bir daralma olacağı tahmin ediliyor.

Japonya ekonomisinin 2019 son çeyreğinde yüzde 7,3 oranında küçüldügü hesaplanmıştı. Ekonomistler, ekonomik performansın üst üste iki çeyrekte düşüş göstermesi halinde teknik bir resesyon tehlikesinin oluşacağı uyarısında bulunuyor.

Japonya'da yılın ilk çeyreğindeki düşüş ekonomistlerin beklentisinin altında gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre tehlike hala geçmiş değil. Japonya Ekonomik Araştırmalar Merkezi tarafından ekonomistler arasında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Nisan-Haziran çeyreğinde, aynı dönemi kapsayan bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 veya yıllık bazda yüzde 21 oranına sert bir düşüş yaşanma olasılığı söz konusu.

Ekonomik Gelişim Bakanı Yasutoshi Nishimura'ya göre de mevcut çeyrek ilk çeyreğe göre "daha ciddi" ekonomik küçülmelere sahne olabilir. Bir hükümet yetkilisi de Japonya'nın İkinci Dünya Savaşından bu yana görülen en büyük krize sürüklendiğini ileri sürdü.

Dev ekonomik teşvik programları hazırlandı

Diğer çok sayıda ülkeler gibi sokağa çıkış yasağı uygulamamasına rağmen olağanüstü hal uygulamaları kapsamında yürürlüğe giren kısıtlamalar zayıflayan Japon ekonomisini olumsuz etkiledi.

Bu arada kısıtlamalar ülkenin bir çok bölgesinde planlanandan önce kaldırıldı, ancak ekonominin merkezi olarak görülen Tokyo ve Osaka'da halen yürürlükte. Japon hükümeti, 30 Nisan'da korona krizinin ekonomik sonuçlarını hafifletmek için ülkenin ekonomik üretiminin yüzde 20'sine tekabül eden dev bir ekonomik teşvik programı hazırlamıştı. İkinci ekonomi paketi ise Haziran ortasında yürürlüğe girecek.

Öte yandan Tokyo'da düzenlenecek yaz Olimpiyatları da salgın nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti. Ancak Olimpiyatlar'ın gelecek yıl gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Çok sayıda ekonomist yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide yeniden bir canlanma beklese de Meiji Yasuda Life Insurance adlı sigorta şirketinin baş ekonomisti Yuichi Kodama'nın, Japon Kyodo haber ajansına yaptığı açıklamaya göre ülke ekonomisinin korona krizinden önceki seviyesine yeniden gelebilmesi için en az bir ya da iki yıl geçmesi gerekiyor.

dpa / TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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