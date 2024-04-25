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Japonya müdahaleye hazır: Yen dolar karşısında 34 yılın dibini gördü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 10:03
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Japonya yeni, merkez bankası toplantısının başlamasıyla 34 yılın en düşük seviyesini test etti. Japon hükümeti, değer kaybeden yen karşısında müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

Japonya müdahaleye hazır: Yen dolar karşısında 34 yılın dibini gördü

Japonya'da hükümet, dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeni karşısında, "uygun müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi. Yen, dolar karşısında 34 yılın dibini gördü.

Japon yeninin dolar karşısındaki gerileyişi, hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.

Dolar/yen paritesi dün dolar karşısında 1990'dan bu yana ilk kez "155" seviyesinin üzerini test ederken, şu sıralarda 155,74 ile son 34 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

HAMLE SİNYALİ VERİLDİ

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, meclis konuşmasında, hükümetin yendeki değer kaybı karşısında "uygun hamle yapılacağı" sinyali verdi.

Bakan Suzuki, "Piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buna dayanarak uygun şekilde yanıt verme kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, döviz hareketlerinin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde "istikrarlı olması gerektiğini" söyledi.

Hayaşi "Aşırı dalgalanmaların arzu edilmediği görüşündeyiz. Hükümet piyasa gelişmelerini yakından izleyecek ve gerekli tüm adımları atacak." dedi.

(AA)

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