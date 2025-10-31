Japon otomotiv devine şok! Fabrikasında üretim durdu: Salı'dan beri çalışmıyorlar

Çip krizi üretimi vurdu. Üretimin durdurulmasının sebebi ise çip üreticisi Nexperia ile Çin hükümeti arasında yaşanan ticari gerilim. Hollandalı çip üreticisi Nexperia, otomotiv sektörüne elektronik bileşenler satan önemli bir firma. Ancak Nexperia'nın Çin'le bağlantıları, ABD’nin Çin'e açtığı ticaret savaşı nedeniyle otomobillerin tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açıyor.

KUZEY AMERİKA PAZARINDAKİ ÖNEMLİ TESİSLERDEN BİRİ!

Civic, HR-V ve CR-V gibi yüksek talep gören modeller Meksika'da üretilip genellikle ABD’ye ihraç ediliyor. Üretimin askıya alınmasıyla bu modellerin tedarik sürecinde sorunlar bekleniyor.

Honda yetkilileri, üretimin devam edeceği tarihe dair bir duyuru yapmadı. Şirketin durumu “yakından izlediği” ve krizi aşmak için farklı tedarikçilerin kapısını çalacağı belirtildi.