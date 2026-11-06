Rusya ve Japonya arasında JTI krizi! Putin'in kararına itiraz

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, Rusya'nın ilgili kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın JTI'nın ülkedeki varlıklarının bir Rus şirketinin geçici yönetimine devredilmesi kararını protesto ettiklerini bildiren Kihara, bu kararın derhal geri çekilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Kihara ayrıca hükümetin durumu yakından izlemeyi sürdüreceğini ve buna uygun şekilde müdahale edeceğini sözlerine ekledi.

İki ülke arasında ilişkiler son zamanlarda, Rusya'da görev yapan Japon gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi gibi olaylar nedeniyle gerilmişti.

RUSYA, JTI'NIN ÜLKEDEKİ VARLIKLARINI GEÇİCİ YÖNETİME DEVRETMİŞTİ

Putin, dün, Japon tütün şirketi Japan Tobacco International'ın (JTI) Rusya'daki varlıklarını "Promışlennıye Aktivı" adlı Rus şirketinin geçici yönetimine devretmişti.

Geçici yönetime devredilen varlıkların sahibi JTI, Rusya'da Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla faaliyet gösteriyor. Şirketin ülkede 4 fabrikası ve yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.

Rusya'da Nisan 2023'te yürürlüğe giren kararnameyle, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık bazı yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarının geçici yönetime devredilmesinin önü açılmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır