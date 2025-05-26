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Jennifer Lopez'in biletleri adeta yağmalandı! Dudak uçuklatan fiyatlara rağmen satış rekoru...

Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul’da sahne alacak. Fiyatlara rağmen dakikalar içinde tükenen biletler şaşkına çevirdi. Özellikle birinci kategori biletleri adeta kapış kapış gitti.

Jennifer Lopez'in biletleri adeta yağmalandı! Dudak uçuklatan fiyatlara rağmen satış rekoru...
Çiğdem Sevinç

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nam-ı diğer JLo, 5 Ağustos akşamı İstanbul’da sahne alacak. Yıldız ismi canlı izlemek isteyen hayranları, bilet satışına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle birinci kategori biletleri, satışa çıktıktan sadece 7 dakika sonra tükendi.

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BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Jennifer Lopez’in İstanbul konseri için belirlenen bilet fiyatları 12 bin 795 TL ile 139 bin 28 TL arasında değişiyor. Antalya’daki konserler içinse fiyatlar 30 bin 783 TL ile 71 bin 714 TL arasında.

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TARİH DEĞİŞMİŞTİ

Lopez, ilk olarak 4 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park’ta sahne alacaktı. Ancak yapılan takvim değişikliğiyle konser 5 Ağustos tarihine ertelendi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez konser bilet
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