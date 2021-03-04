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JGK'na 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak: İşte başvuru tarihleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2021 10:59 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacak. Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı tarihleri ise 17 Şubat-7 Mart arasında yapılacak.

JGK'na 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak: İşte başvuru tarihleri!

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacak. Kadın ve erkek olmak üzere toplamda 520 sözleşmeli subay ve 30 muvazzaf subay alımı yapılacak.

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 27'si erkek, 3'ü kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay, 446'sı erkek, 74'ü kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alınacak.
Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı 17 Şubat-7 Mart'ta yapılacak.

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Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Temine ilişkin detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.


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