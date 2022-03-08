JP Morgan Rusya'nın üzerini çizdi! Çıkarıyorlar...

JPMorgan, gelişmekte olan piyasa tahvil endekslerinden Rusya'nın çıkarılıp çıkarılmayacağını 1 Mart'tan bu yana değerlendiriyordu. Yapılan açıklamaya göre Rusya, JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasa Tahvil Endeksi'nden, Rus rublesi cinsinden devlet tahvilleri JP Morgan Devlet Tahvil Endeksi-Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nden ve Rus şirketlerinin ihrac ettiği tahviller CEMBI endekslerinden çıkarılacak.

Rusya ve Belarus, JP Morgan'ın ESG'ye uygun gelişmekte olan piyasa tahvil endekslerinden çıkarılacaklar.

JPMorgan'ın gelişmekte olan piyasa tahvil endekslerindeki Rusya ağırlıklarına bakıldığında, Devlet Tahvili Endekssi-Gelişmekte Olan Piyasalar Global Dağıtımış da ağırlığı yüzde 6,23, Gelişmekte Olan Piyasa Tahvil Endeksi Global Dağıtılmış da yüzde 2,98 seviyesinde.

