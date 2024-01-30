FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. JPMorgan CEO'sundan korkutan uyarı: Mahvedebilir!

JPMorgan CEO'sundan korkutan uyarı: Mahvedebilir!

30.01.2024 17:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, "Borç ABD ekonomisini mahvedebilir" sözleriyle uyarıda bulundu.

JPMorgan CEO'sundan korkutan uyarı: Mahvedebilir!

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon bu hafta başında Fox News'a verdiği röportajda, devasa ulusal borcun artmaya devam etmesiyle ABD ekonomisinin felakete doğru gittiğini söyledi. Dimon, "çığ gibi büyüyen" ABD borç yükünün krize dönüşmeden ele alınması çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük bankasının genel müdürüne göre, büyük bir ekonomik krize yol açmadan önce durumun hükümet tarafından acilen ele alınması gerekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 760 milyar dolara düşürdü. Dimon, "Bu bir uçurum, uçurumu görüyoruz. Yaklaşık 10 yıl oldu, saatte 60 mil hızla gidiyoruz." dedi.

Üst düzey yönetici, kar topu gibi büyüyen borcu "şimdiye kadar yaşadığımız en öngörülebilir kriz" olarak nitelendiren eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan'ın görüşüne katıldığını vurguladı. Uyarılar, Cuma günü İki Partili Politika Merkezi'nde düzenlenen bir panel tartışması sırasında Ryan ve Dimon tarafından yapıldı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Merkez Bankası yeşil dönüşüme odaklanıyorAvrupa Merkez Bankası yeşil dönüşüme odaklanıyor
Oturduğu eve sahip olanların oranı düştüOturduğu eve sahip olanların oranı düştü
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükselttiIMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Anahtar Kelimeler:
ceo jpmorgan
En Çok Okunan Haberler
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

10 saniyelik video gündem oldu! Görüntüdeki Abdullah Çatlı mı?

10 saniyelik video gündem oldu! Görüntüdeki Abdullah Çatlı mı?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

Bugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyor

Bugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.