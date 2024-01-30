JPMorgan CEO'sundan korkutan uyarı: Mahvedebilir!

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon bu hafta başında Fox News'a verdiği röportajda, devasa ulusal borcun artmaya devam etmesiyle ABD ekonomisinin felakete doğru gittiğini söyledi. Dimon, "çığ gibi büyüyen" ABD borç yükünün krize dönüşmeden ele alınması çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük bankasının genel müdürüne göre, büyük bir ekonomik krize yol açmadan önce durumun hükümet tarafından acilen ele alınması gerekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 760 milyar dolara düşürdü. Dimon, "Bu bir uçurum, uçurumu görüyoruz. Yaklaşık 10 yıl oldu, saatte 60 mil hızla gidiyoruz." dedi.

Üst düzey yönetici, kar topu gibi büyüyen borcu "şimdiye kadar yaşadığımız en öngörülebilir kriz" olarak nitelendiren eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan'ın görüşüne katıldığını vurguladı. Uyarılar, Cuma günü İki Partili Politika Merkezi'nde düzenlenen bir panel tartışması sırasında Ryan ve Dimon tarafından yapıldı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





