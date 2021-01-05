JPMorgan'dan çarpıcı bitcoin yorumu: Bitcoin karını 5'e katlayabilir! 2021'de Bitcoin kar sağlar mı?

Bitcoin kar yapar mı sorusuna cevap arayan, yeni Bitcoin yatırımcılarına bir müjde de JPMorgan Chase & Co.'dan geldi. Yapılan değerlendirmede "kripto parada uzun vadeli hedef 146 bin dolar" denildi. İşte "2021'de Bitcoin'e yatırım yapmak kar getirir mi?" araştırmasını yapan vatandaşlar için derlediğimiz haberimiz.

2021'DE BITCOIN KAR SAĞLAR MI?

Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistlerin yayınladığı notunda, "Bitcoin'in

ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için piyasa değerinin bugünkü 575 milyar dolardan 4.6 kat artması gerekiyor" denildi. JPMorgan stratejistleri bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyatın ortaya çıktığını belirtti. Bu değerlendirmeye göre 2021'de Bitcoin fiyatlarının artacağı öngörülüyor.

Ancak JPMorgan stratejistleri güncel Bitcoin yorumunda bu görünümün daha fazla kurumsal yatırımı cezbetmesi için Bitcoin'in volatilitesiyle altının volatilitesini yaklaşmasına bağlı olduğunu ve bu sürecin biraz zaman alacağını belirtiyorlar.

BITCOIN'İN 4.6 KAT ARTMASI BEKLENİYOR!

JPMorgan stratejistlerinin, "Altının bir alternatif para olarak değerlendirmek Bitcoin'in uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını ima ediyor." dediği notta, buna karşın Bitcoin ve altının volatilitelerinin birbirine yaklaşmasının muhtemelen hızlı olmayacağı ve yıllarca sürebileceği belirtildi.