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JPMorgan'dan korkutan petrol tahmini' Fiyatlar 380 dolara çıkabilir

04.07.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JPMorgan'dan petrol fiyatıyla ilgili korkutan açıklama geldi. JPMorgan petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngördü.

JPMorgan'dan korkutan petrol tahmini' Fiyatlar 380 dolara çıkabilir

JPMorgan, Cuma günü yayınladığı raporda, ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngördü.

Yayınlanan raporda, "G7'nin Rusya'nın petrol gelirlerini azaltma hedefi çerçevesinde petrol fiyatına 50-60 dolar/varil sınırı getirilmesi Rusya'nın petrol akışını sürdürmesi halinde işe yarayabilir. Ancak Rusya'nın işbirliği yapmaması ve misillemede bulunması riski var. Rusya kendi ekonomik çıkarlarına aşırı zarar vermeden petrol üretimini 5 milyon varil/gün civarında kısabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatları fırlar" tespitini yaptı.

JPMorgan'a göre petrol arzının 3 milyon varil/gün azalması halinde Brent petrolünde fiyat 190 dolar/varili, 5 milyon varil/gün azalması halinde 380 dolar/varili görebilir. ``

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