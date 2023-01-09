Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları neler? Yılın ilk kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlenmesi ile 7'nci Yargı Paketi ile sözleşmeli çalışanlara kadro ve enflasyonla mücadele konuları var. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Kabine toplantısının ana gündem maddelerini ise, Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi oluşturuyor.

Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçmiş olacak. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu da enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.



