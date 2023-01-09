FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları neler? Yılın ilk kabinesi toplanıyor

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları neler? Yılın ilk kabinesi toplanıyor

09.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ilk kabinesi bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak olan Kabine toplantısının gündemi ise oldukça yoğun. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için meclis çalışma takvimi gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da masada olacak. Kabine toplantısına dair tüm ayrıntılara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları neler? Yılın ilk kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlenmesi ile 7'nci Yargı Paketi ile sözleşmeli çalışanlara kadro ve enflasyonla mücadele konuları var. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Kabine toplantısı 2

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Kabine toplantısının ana gündem maddelerini ise, Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi oluşturuyor.

Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçmiş olacak. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu da enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...
Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyorMemur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor
EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı kabine toplantısı kararları kabine toplantısı kararları son dakika kabine toplantısı saat kaçta

En Çok Okunan Haberler

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Prim günü...

Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Prim günü...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Seyyanen artış yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!

Seyyanen artış yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!

Araç sahipleri için olmazsa olmaz ama fiyatı artık dudak uçuklatıyor!

Araç sahipleri için olmazsa olmaz ama fiyatı artık dudak uçuklatıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.