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Kabine Toplantısı sona erdi! Asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.12.2024 19:47
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi. Milyonlar "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; kritik toplantıda beklenilen zam kararının da masada olması bekleniyordu. Memur ve emekli zamları, terörle mücadele de kritik toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyordu. 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor.

Kabine Toplantısı sona erdi! Asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Kritik toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda Suriye başta olmak üzere, küresel ve bölgesel gelişmeler, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyordu.

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4 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

"Şuan bizleri takip eden her bir vatandaşıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dün Muğla'da vefat eden 2 pilot 1 hekim ve 1 sağlık personeline Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Sağlık camiamızın başı sağolsun.

Kabine toplantımızda dış politikadan ekonomiye göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla son 2 haftayı değerlendirdiler. 2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif şekilde sorguluyoruz.

6 Şubat depreminin yaralarını sarmak gündemimizin ilk sıralarındaydı. Toplam 2.6 Trilyon lira para harcadık. 75 milyar dolarlık harcama yaptık. DEprem bölgesini inşa ve ihya kapsamında toplam 584 milyon lira ayırdık.

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Halkın kaynakları halkımızın tamamı için kullandık. Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır.

Suya %100'ün üzerinde zam yapanlar bu söylediklerimizi mahcubiyetle not etmelidir. Birçok şehrimizde su faturaları elektrik faturalarından fazla geliyor.

MUHALEFET'E ELEŞTİRİ!

2025 yılı boyunca çiftçiye ,esnafa,ihracatçımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Biz kaderini ülkenin ve milletin kaderiyle özleşleştirmiş bir hükümetiz. Tam 22 yıldır sendelemeden yürüyoruz. Biz istiyoruz ki dünya ve Türkiye değişirken muhalefet partileri de kendini değiştirsin,yenilesin güncellensin. Uslüp, tarz, söylem değişsin. Hep böyle bir muhalefet özlemi içinde olduk. Ancak her defasında muhalefete karşı acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Sözünün ağırlığı olan bir muhalefet olmadı.

Son kabine toplantımızdan bu yana dış politikata oldukça yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük. Kardeşliğin Yüzü etkinliğinde Gazzeli ve Suriyeli çocuklarla bir araya geldik. 11 Aralık'ta Somali Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Başbakanı'nı misafir ettik. İki dost ülke arasındaki sorunları çözmek amacıyla 8 ay önce başlattığımız Ankara sürecinde kritik bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz.

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"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Emeklilerimze yönelik birçok proje hayata geçirildi. Ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyoruz. Emeklilirimiz konusunda bu güne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum.

Katarla ilişkilerimizin yakınlığı herkesin malumudur.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM!

Esad'ın kaçması ve baas rejiminin çökmesi ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Tüm dünyanın ilgisi yine bu ülkeye yöneldi. Doğru duvar yıkılmaz inancıyla suriye krizinin ilk anıyla beraber tarihin doğru tarafında yer aldık.

Seçim kazanmak değil gönül kazanmak önemli. Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek, Suriye halkının yeniden kendi topraklarında müreffeeh bir hayat kurmaları için her türlü desteği vereceğiz"

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret açıklama cumhurbaşkanı erdoğan
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