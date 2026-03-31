%Kaç Girişimcilik Ruhuna Sahipsin?

Girişimcilik ruhta başlar!

1/8 Aniden aklına bir fikir geldi ve "Bu kesin tutar." dedirten cinsten. Sonraki adımını öğrenebilir miyiz? Hemen not alıp pazar araştırmasına girişirim. Vakit nakittir. Arkadaş grubuna yazıp "Saçma bir fikir mi?" diye bir nabız yoklarım. Aynısı var mı diye kısa bir araştırma yaparım. Büyük ihtimalle vardır... O fikir sadece bir fikir olarak kalır.

2/8 Birkaç aydır kenara yatırım amaçlı bir miktar para attın ama piyasa biraz karıştı. O paranın akıbeti ne olur? Ne olursa olsun altın ya da döviz alırdım. Vadeli hesap açıp orada bekletirdim. Acil ihtiyaçlarımı karşılardım. Para erimesin. Yerdim o parayı ya. Ne yapalım.

3/8 Diyelim ki çok basit bir iş üzerindesin ama çuvalladın. Bir sonraki hareketini öğrenebilir miyiz? Bir sonraki hareketim nerede yanlış yaptığımı öğrenmek olur. Bir süre hayata küserim. 😔 "Zaten benim suçum değildi." deyip dış etkenleri suçlarım. Bir daha asla böyle işlere girmemeye tövbe ederim.

4/8 Sence bir işte başarılı olmanın temel anahtarı bunlardan hangisi? Aileden zengin olmak. Çevrenin geniş olması. Kendine inanmak. Duygularını bir kenara bırakmak. Her zaman olumlu telkinlerde bulunmak. Para. Başarının temel anahtarı paradır.

5/8 Şimdi şunu soralım: Sosyal medyada üreten misin yoksa tüketen mi? Sosyal medyada hep bir şeyler üretiyorum. İkisiyim. Bazen bir şeyler paylaşmak istiyorum ama motivasyonum olmuyor. Tüketen taraftayım.

6/8 Şunu merak ettik: Konfor alanınla aran nasıl? Rutin beni boğar. Sürekli yeni bir şeyler denemem lazım. Güvende hissettiğim sürece yeniliklere açığım. Düzenim bozulmasın, her şey bildiğim gibi kalsın yeter. Yenilik iyidir ama başkası denesin, sonuçları görelim.

7/8 Ortaya orijinal bir fikir attın ama biri bu fikrini acımasızca eleştirdi... Mantıklı kısımları ayıklarım elbette. Fikrimi geliştirmek için kullanırım. Kişisel algılarım. Doğal olarak. Savunmaya geçerim. Ne münasebet? Pes ederim. Daha şimdiden böyle eleştiri gelecekse...