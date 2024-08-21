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Kaç Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiği açıklandı

MynetX MynetX
21.08.2024 16:23
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yeni kabine döneminde kaç Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini açıkladı. Halk arasında dolaşan "2,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi" iddialarını ise yalanlayan Müdürlük, "İtibar etmeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Kaç Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiği açıklandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir televizyon programında "Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Anahtar Kelimeler:
suriye Vatandaşlık göç
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