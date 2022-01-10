Kaçak akaryakıt vurgunu: Tam 14 milyar TL!

Ticaret Bakanı Mehmet 2021 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’nda kaçakla mücadelenin geçen yılki karnesini açıkladı. Buna göre bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı.

Ele geçirilen eşyaların büyük kısmının uyuşturucu maddeler olduğunu ifade eden Bakan Muş, toplamda 10,8 ton uyuşturucu maddenin yakalandığını bildirdi. Bakan Muş, “Geçtiğimiz yıl ele geçirdiğimiz uyuşturucu maddelerden kokain ve eroinde 2'şer tonun üzerinde yakalama yaparken, captagon yakalamamız 1,5 tonu, esrar ve khat yakalamalarımız ise 1'er tonu aşmıştır" diye konuştu. Ayrıca 2021'deki büyük çaplı uyuşturucu madde ele geçirmelerinin hepsinde Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapısı Gürbulak’ta gerçekleştiğini kaydetti.

KAÇAK ALKOL VE SİGARAYA DA İZİN YOK

Yıl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ticari eşya kaçakçılık girişimlerinin üzerine de kararlılıkla giderek bu alanda da önemli başarılar elde ettiklerini belirten Muş, 2021'deki operasyonlarda 3,7 milyon paket sigara ile kaçak sigara üretiminde kullanılan 26,1 milyon makarona el koyduklarını söyledi. Muş, toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile 1778 ton akaryakıt ele geçirdiklerini bildirerek, 5 bin 895 kilogram bal, 1 milyon 684 bin oto yedek parça ve 265 ton çayın da 2021 yılında yakalanan ticari ürünlerden bazıları olduğunu aktardı.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINDAN 5,5 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI

Muş, tüm ilgili kurumların etkin katkısı ile akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelenin devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"2021'de, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5,5 milyar lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir. Akaryakıt kaçakçılığıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu tür yasa dışı işlere tevessül edenler, hangi yöntemleri kullanırlarsa kullansınlar gümrük muhafaza ekiplerimizce tespit edileceklerdir. Bakanlığımız, gümrüklerimiz ve sınır kapılarımızda kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına sıkı bir şekilde devam etmektedir."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte yürütülen ve bu yılın ilk yarısında tamamlanacak MİL-TAR, TÜBİTAK ile yürütülen Tarama Ağı ve Muhafız Projesi’nin aktif olarak kullanımının sağlanacağını ifade etti.

KÖPEKLER CANLI ARAMA İÇİN DE KULLANILACAK

Muş, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan uluslararası standartlardaki tesislere de büyük önem verdiklerini belirterek, Komuta Kontrol Merkezi'nin, kaçakçılıkla mücadelenin odağında yer aldığına dikkati çekti. Bu merkezde kara, deniz ve hava trafiğini 7 gün 24 saat takip ettiklerini aktaran Muş, gerçekleştirilen analizler neticesinde operasyonel kararlar aldıklarını ve taşra idarelerinin operasyonlarını koordine ettiklerini kaydetti.

Köpek Eğitim Merkezi'nin de önemine işaret eden Muş, bu merkezde farklı branşlarda eğitim alan dedektör köpeklere bu yıl yerli ırkları da ilave ettiklerini bildirdi. Muş, henüz yavruyken özenle eğitmeye başladıkları yerli ırk köpeklerin, ilk defa bu yıl teşkilat bünyesinde hizmet vermeye başladığını ifade ederek, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yetiştirilen köpeklerden yakın zamanda canlı arama köpeği olarak da istifade edeceğiz." diye konuştu.



