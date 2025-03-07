Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! 'Ankara'nın gündeminde' deyip tarih verdi, İsa Karakaş'tan yüreklere su serpen açıklama

1999-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar kademeli emekliliğin gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. EYT ile 1999 öncesinde sigortalı olanlar emekli olabilirken bazı vatandaşlar da kameli emeklilik için beklentilerini sürdürüyor.

Bir gün fark ile EYT'yi kaçıran bazı vatandaşların 17 yıl daha çalışmak zorunda olmaları nedeniyle kademeli emeklilik taleplerini sık sık dile getiriyorken; 23 yıl çalışıp 9000 prim günü doldurmuş olmalarına rağmen emeklilik hakkı kazanamayan bu kesim, yaş şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini istiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELİYOR MU?

Ayrıca, mevcut 58 ile 60 yaş sınırının gevşetilmesi gerektiğini savunan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişlileri, emekliliğin daha adil bir hale gelmesi gerektiğini de dile getiriyor. Ekonomi yönetimi sık sık EYT'nin mali yükü arttırdığını dile getirdiği için yeni bir emeklilik düzenlemesinin gündeme gelmeyeceği düşünülürken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, milyonları heyecanlandıran bazı açıklamalarda bulundu.

Karakaş, Ankara'nın gündeminde kademeli emekliliğin olduğunu dile getirerek, "Nereye bakarsanız bakın, herkes kademeli emekliliği konuşuyor. Türkiye’de en çok ses getiren konulardan biri bu oldu" şeklinde konuştu.

"ER YA DA GEÇ ÇÖZÜLECEK"

Emeklilik içim umutsuz olunmaması gerektiğinin altını çizen Karakaş, "EYT 24 yıl boyunca tartışıldı ve sonunda çözüldü, kademeli emeklilik ise henüz iki yıldır gündemde. Er ya da geç çözülecek” ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Sabırlı olunması gerektiğini belirten Karakaş, “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir” ifadelerini kullandı.