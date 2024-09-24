Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman? 23 yıldır çalışıyorlar, 9 bin prim günleri de var ama… SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarih vererek anlattı

Kademeli emeklilik yasası henüz netleşmiş olmasa da, milyonlarca kişi bu konuda yapılacak düzenlemeleri yakından takip ediyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan ve EYT kapsamına girmeyen çalışanların gündeminden düşmüyor.

9 BİN PRİM GÜNÜ VAR AMA EMEKLİ OLAMIYORLAR

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, emeklilik koşullarının kendilerine haksızlık yarattığını düşünerek tepki gösteriyor. Özellikle, "1 güne 17 yıl" sloganıyla dile getirdikleri adaletsizlik duygusunu ifade ediyorlar. Talepleri, yaş şartının sigorta giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve mevcut 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılması. Bu grup içinde, 23 yıldır çalışıp yaklaşık 9 bin prim günü ödeyen birçok kişi, emeklilik hakkı istiyor. Bazıları ise çalışmaya devam etme arzusunda, ancak kademeli emeklilik uygulamasının hak tanımasını talep ediyorlar.

AK PARTİLİ GÜLER’İN AÇIKLAMALARI HEYECAN YARATTI

Peki kademeli emeklilik gelecek mi? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde değişiklik sinyali vererek "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım” sözleri heyecan yarattı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı.

“2027 YILINDA BEKLENTİM VAR”

TGRT Haber’e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emekliliğin eninde sonunda mutlaka getirileceğini vurgulayarak, “Eninde sonunda mutlaka yapılacak. Çünkü sosyal güvenlik bir zincirdir. Orada EYT ile birlikte halka öyle bir koptu ki, 17 yıl, 24 yıl kabul edilebilecek bir durum değil. Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor. Yani ben erken emekliyi teşvik eden bir uzman değilim. Ama bunun yapılması gerekiyor. Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum. Benim beklentim 2027 gibi. Bununla ilgili mutlaka bir düzenleme olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.