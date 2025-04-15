Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi' Uzman İsim haberi verdi: 'Artık çözüm zamanı' 1 gün geç başlayanlar için...

Kademeli emeklilik için Ankara'da kulisler hareketlendi! Özellikle 8 Eylül-9 Eylül 1999 tarihlerinde sigorta başlangıcı yapan kadınların büyük prim farkları yaşamaları dikkat çekiyor. Buna göre, 8 Eylül'de işe başlayan kadınların 7 bin 200 prim günü ile emekli olurken 9 Eylül'de başlayanlar için 1800 gün daha fazla prim ödemek zorunda kalınıyor.

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Ankara kulislerinin hareketlendiğini ifade ederek, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayan kadın memur ve Bağ-Kur’lulara yönelik büyük bir adaletsizlik yaşandığını aktararak, “Bu sadece bir erken emeklilik meselesi değil, haksızlığın düzeltilmesi meselesidir" sözlerini sarf etti.

BİR GÜN FARKLA SENELER GİDİYOR

Bir gün fark ile 1800 gün prim farkının çıkmasının adaletli bir durum olmadığının altını çizen Karakaş, üretime katılan kadınların adeta cezalandırıldığını söyledi. Bir gün farkın senelere neden olduğunu açıklayan Karakaş, şunları söyledi:

"Aynı iş yerinde bir gün erken işe başlayan kişi hem emekli maaşı hem de çalıştığı yerden maaş alırken bir gün geç başlayan ise sadece çalıştığı maaşla yetiniyor. Aynı emeği veren insanlar arasında bu fark hem psikolojik yorgunluğa hem de motivasyon kaybına yol açıyor."

"ARADA UÇURUM"

"Adı üstünde kademe diyoruz ama bu bir kademe değil, uçurum" diyen Karakaş, aradaki farkın yumuşatılması gerektiğini belirterek, çözümün ertelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"SADECE TALEP DEĞİL, ZORUNLULUK..."

Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Karakaş, en ufak bir duyumu hemen aktaracağını söyledi ve, ""Meclis, SGK, Çalışma Bakanlığı nezdinde her gelişmeyi adım adım izliyorum. Kademeli emeklilik artık sadece bir talep değil, sosyal barış açısından da bir zorunluluk haline geldi. Artık çözüm zamanı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: TGRT Haber