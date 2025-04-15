FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi' Uzman İsim haberi verdi: 'Artık çözüm zamanı' 1 gün geç başlayanlar için...

Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi' Uzman İsim haberi verdi: 'Artık çözüm zamanı' 1 gün geç başlayanlar için...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.04.2025 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar Ankara'da nelerin konuşulduğunu merak ediyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayan kadın memur ve Bağ-Kur’lulara yönelik büyük bir adaletsizlik yaşandığını ifade ederek, "Ankara’da kulisler yeniden hareketlendi" sözlerini kullandı.

Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi' Uzman İsim haberi verdi: 'Artık çözüm zamanı' 1 gün geç başlayanlar için...

Kademeli emeklilik için Ankara'da kulisler hareketlendi! Özellikle 8 Eylül-9 Eylül 1999 tarihlerinde sigorta başlangıcı yapan kadınların büyük prim farkları yaşamaları dikkat çekiyor. Buna göre, 8 Eylül'de işe başlayan kadınların 7 bin 200 prim günü ile emekli olurken 9 Eylül'de başlayanlar için 1800 gün daha fazla prim ödemek zorunda kalınıyor.

iStock-648308212

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Ankara kulislerinin hareketlendiğini ifade ederek, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayan kadın memur ve Bağ-Kur’lulara yönelik büyük bir adaletsizlik yaşandığını aktararak, “Bu sadece bir erken emeklilik meselesi değil, haksızlığın düzeltilmesi meselesidir" sözlerini sarf etti.

iStock-1497953657 (1)

BİR GÜN FARKLA SENELER GİDİYOR

Bir gün fark ile 1800 gün prim farkının çıkmasının adaletli bir durum olmadığının altını çizen Karakaş, üretime katılan kadınların adeta cezalandırıldığını söyledi. Bir gün farkın senelere neden olduğunu açıklayan Karakaş, şunları söyledi:

banka sayma

"Aynı iş yerinde bir gün erken işe başlayan kişi hem emekli maaşı hem de çalıştığı yerden maaş alırken bir gün geç başlayan ise sadece çalıştığı maaşla yetiniyor. Aynı emeği veren insanlar arasında bu fark hem psikolojik yorgunluğa hem de motivasyon kaybına yol açıyor."

askerlik-borçlanması

"ARADA UÇURUM"

iStock-1189272922

"Adı üstünde kademe diyoruz ama bu bir kademe değil, uçurum" diyen Karakaş, aradaki farkın yumuşatılması gerektiğini belirterek, çözümün ertelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

iStock-2152056576

"SADECE TALEP DEĞİL, ZORUNLULUK..."

Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Karakaş, en ufak bir duyumu hemen aktaracağını söyledi ve, ""Meclis, SGK, Çalışma Bakanlığı nezdinde her gelişmeyi adım adım izliyorum. Kademeli emeklilik artık sadece bir talep değil, sosyal barış açısından da bir zorunluluk haline geldi. Artık çözüm zamanı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: TGRT Haber

Canlı Borsa
Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,1 arttıÜcretli çalışan sayısı yüzde 1,1 arttı
Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldiEmekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi
Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi'

Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi'

Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı!

Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı!

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.