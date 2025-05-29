FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kademeli emeklilik 'İktidarın gündemine geldi' Tarih vererek kulis bilgisini açıkladı: 'Yasalaşması...'

Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar son süreçte yaşanan gelişmeleri merak ediyor. EYT sonrasında gündeme gelen Kademeli Emeklilik, yaş ve prim şartlarının kademeli olarak belirlenmesi anlamına geliyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, hükümet ile görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini ifaderek ederek, "Kademeli emeklilik çıkacak" dedi.

Kademeli emeklilik 'İktidarın gündemine geldi' Tarih vererek kulis bilgisini açıkladı: 'Yasalaşması...'
Ezgi Sivritepe

Kademeli emeklilik yasalaşacak mı? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Kademeli Emeklilik gündemden düşmüyor. EYT'nin çıkmasının ardından Kademeli Emeklilik talebi de başlamıştı. Kademeli Emeklilik, yaş ve prim şartlarının sabit değil, kademeli olarak belirlenmesini talep ediyor.

Para-4

Türkiye'de 3 döneme ayrılan emeklilik şartları 1 Mayıs 2008 sonrasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeni sistem yürürlüğe girdi. Böylece, emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e kadar çıktı.

emekli99

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Kademeli Emeklilik ise 9 Eylül 1999 sonrası işe girenler ile 30 Nisan 2008 tarigleri arasında sigortalı olarak işe girenleri kapsıyor. Kademeli emeklilik bekleyenler için EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, katıldığı YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

emekli_haberleri_5-1210x642

"KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK"

Uğurlu, ikitar ile yoğun baskılı görüştüklerini ifade ederek, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ancak açıklamanın olmadığını belirtti. Uğurlu, maliyet hesabı için talimat verildiğini vurgulayarak, "Ama önemli olan Resmi Gazete'de yayımlanması. Bu durum kademeli emeklilik çıkacak demek değil ama çıkacak mı sorusunun cevabı: Evet çıkacak" dedi.

"2. EYT DEĞİL"

Para-5

Uğurlu, Kademeli Emeklilik için 2026 yılını işaret ederek, "İlk 6 ayında olacağını düşünenlerdenim" sözlerini kullandı ve Kademeli Emekliliğin 2.EYT diye bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Uğrulu, Kademeli emeklilik isteyenlerin erken emekli olmak ya da EYT'ye dahil olmak gibi bir hedeflerinin olmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Eğriye eğri doğruya doğru konuşalım. 38 yaş emekli olmak için çok erken bir yaştır. Bizim kademe dediğimiz şey; 43 yaşından başlıyor, ileriye doğru basamaklı şekilde her işe girişte bir tarih gelecek şekilde 53-55 yaşa yayılan bir kademe. 2008 sonrası için 60-65 yaş çalışmak için doğru değil, 55'te son bulması gerekiyor"

Ekran görüntüsü 2025-05-29 105527

"OY DEPOSU OLARAK SAKLANIYOR"

Kademeli emekliliği bir kereliğine bir şey olmadığının altını çizen Uğurlu, sözlerini şu şekilde kullandı:

"Kademeli emekliliğin sisteme bir kere girişi yok, bir kereliğine maliyeti yok. Kademeli emekliliğin kendini süspansiyon edebileceği bir sistemi var. Kademeli emekliliği 'oy deposu' olarak bir sonraki seçime sakladıklarını düşünüyorum"
Para-6

"YİNE BİR ÇOK KİŞİ MAĞDUR OLACAK"

7 Bin güne tabi olduklarını kaydeden Uğurlu, "7 bin gün kaldı diye kıyamet koparmayız, derdimiz yaş ile. Çoğumuzun primi zaten çok yüksek. Zaten kademedeki yaşa denk gelene kadar o primler yine sallanmış, yani kimse 7 bin gün ile emekli olmuş olmuyor. Kademeli emeklilik yine bir çok kişiyi mağdur edecek" sözlerini sarf etti ve "Kulis bilgisi, bir sene içinde yasalaşma lafı dolanıyor" dedi.
Para-7

KADEMELİ EMEKLİLİKTE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kademeli emekliliğin yasalaşması durumunda maaşların ne kadar olabileceğini de söyleyen Uğurlu, " Kademeli emeklilik çıkarsa alacağımız maaş 14 bin ile 20 bin arasında bir şey olacak. 30 bin liraydı ama enflasyon nedeniyle 20 bin liraya falan düştü. 2'inci 3'üncü kademe çıkmayacak. EYT algısının yapılmasını doğru bulmuyorum, biz sürdürebilir bir algıdan bahsesdiyoruz. Kademeli emeklilik tüm mağduriyetleri kapsıyor" deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatındaki o detaydan 'Vatandaş çok şikayetçi' Kapalı Çarşı'da farklı, kuyumcuda farklı, bankada farklı! Altın fiyatındaki o detaydan 'Vatandaş çok şikayetçi' Kapalı Çarşı'da farklı, kuyumcuda farklı, bankada farklı!
5 ilde arsa satışı yapılacak!5 ilde arsa satışı yapılacak!

Anahtar Kelimeler:
emeklilik ak parti emeklilik yaşı kademeli emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu

Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu

Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

O araçlara yol vermeyen yandı! Ehliyetleri iptal edilecek

O araçlara yol vermeyen yandı! Ehliyetleri iptal edilecek

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.