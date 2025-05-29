Kademeli emeklilik 'İktidarın gündemine geldi' Tarih vererek kulis bilgisini açıkladı: 'Yasalaşması...'

Kademeli emeklilik yasalaşacak mı? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Kademeli Emeklilik gündemden düşmüyor. EYT'nin çıkmasının ardından Kademeli Emeklilik talebi de başlamıştı. Kademeli Emeklilik, yaş ve prim şartlarının sabit değil, kademeli olarak belirlenmesini talep ediyor.

Türkiye'de 3 döneme ayrılan emeklilik şartları 1 Mayıs 2008 sonrasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeni sistem yürürlüğe girdi. Böylece, emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e kadar çıktı.

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Kademeli Emeklilik ise 9 Eylül 1999 sonrası işe girenler ile 30 Nisan 2008 tarigleri arasında sigortalı olarak işe girenleri kapsıyor. Kademeli emeklilik bekleyenler için EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, katıldığı YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK"

Uğurlu, ikitar ile yoğun baskılı görüştüklerini ifade ederek, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ancak açıklamanın olmadığını belirtti. Uğurlu, maliyet hesabı için talimat verildiğini vurgulayarak, "Ama önemli olan Resmi Gazete'de yayımlanması. Bu durum kademeli emeklilik çıkacak demek değil ama çıkacak mı sorusunun cevabı: Evet çıkacak" dedi.

"2. EYT DEĞİL"

Uğurlu, Kademeli Emeklilik için 2026 yılını işaret ederek, "İlk 6 ayında olacağını düşünenlerdenim" sözlerini kullandı ve Kademeli Emekliliğin 2.EYT diye bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Uğrulu, Kademeli emeklilik isteyenlerin erken emekli olmak ya da EYT'ye dahil olmak gibi bir hedeflerinin olmadığını belirtti ve şunları söyledi:



"Eğriye eğri doğruya doğru konuşalım. 38 yaş emekli olmak için çok erken bir yaştır. Bizim kademe dediğimiz şey; 43 yaşından başlıyor, ileriye doğru basamaklı şekilde her işe girişte bir tarih gelecek şekilde 53-55 yaşa yayılan bir kademe. 2008 sonrası için 60-65 yaş çalışmak için doğru değil, 55'te son bulması gerekiyor"

"OY DEPOSU OLARAK SAKLANIYOR"

Kademeli emekliliği bir kereliğine bir şey olmadığının altını çizen Uğurlu, sözlerini şu şekilde kullandı:



"Kademeli emekliliğin sisteme bir kere girişi yok, bir kereliğine maliyeti yok. Kademeli emekliliğin kendini süspansiyon edebileceği bir sistemi var. Kademeli emekliliği 'oy deposu' olarak bir sonraki seçime sakladıklarını düşünüyorum"



"YİNE BİR ÇOK KİŞİ MAĞDUR OLACAK"

7 Bin güne tabi olduklarını kaydeden Uğurlu, "7 bin gün kaldı diye kıyamet koparmayız, derdimiz yaş ile. Çoğumuzun primi zaten çok yüksek. Zaten kademedeki yaşa denk gelene kadar o primler yine sallanmış, yani kimse 7 bin gün ile emekli olmuş olmuyor. Kademeli emeklilik yine bir çok kişiyi mağdur edecek" sözlerini sarf etti ve "Kulis bilgisi, bir sene içinde yasalaşma lafı dolanıyor" dedi.



KADEMELİ EMEKLİLİKTE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kademeli emekliliğin yasalaşması durumunda maaşların ne kadar olabileceğini de söyleyen Uğurlu, " Kademeli emeklilik çıkarsa alacağımız maaş 14 bin ile 20 bin arasında bir şey olacak. 30 bin liraydı ama enflasyon nedeniyle 20 bin liraya falan düştü. 2'inci 3'üncü kademe çıkmayacak. EYT algısının yapılmasını doğru bulmuyorum, biz sürdürebilir bir algıdan bahsesdiyoruz. Kademeli emeklilik tüm mağduriyetleri kapsıyor" deyip sözlerini noktaladı.