Kademeli emeklilik rafa kalktı… Canlı yayında ’10 yıllarımızı etkileyecek’ diyerek anlattı: 1999-2008 arası sigortalılar dikkat!

Kademeli emeklilik çıkacak mı? sorusu netliğe kavuştu! 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan çalışanlar EYT’yi kaçırınca tıpkı EYT’de olduğu gibi sosyal medyada EMAD-DER çatısı altında bir araya gelerek hak talebi arayışına girmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında AK Parti MYK'sı sonrası çok kritik açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.

“EYT’YE YAŞ SINIRI KONULMALIYDI”

Kademeli emeklilik bekleyenleri üzen açıklama sonrası Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır dikkat çeken bir yorumda bulundu. “Ben EYT’ye karşıydım. EYT bu ülkenin sırtına inanılmaz bir yük yükledi” diyen Çakır, “En azından EYT sistemi hayata geçirilirken oraya bir yaş sınırı konulmalıydı. Bu yaş sınırı bağlamında EYT’li vatandaşlarımız emeklilik hakkına kavuşturulmalıydı. Ama herhangi bir yaş sınırı konulmadı ve önüne gelenin emekli olduğu sistem yaratıldı” ifadelerini kullandı.

“TOTALDE YANLIŞ YAPILDI”

1 gün ile emekli olamayanların kademeli emeklilik talebinin doğal bir sonuç olduğunu vurgulayan Çakır, “Elbette gömleği en başında yanlış iliklediğinizde o aşağı doğru yanlış gidecek. Tamamladığınızda da totalde yanlış yaptığınızı net bir şekilde göreceksiniz” dedi.

“DAHA ÖNCE VERDİYSENİZ BUGÜN DE VERİRSİNİZ”

Çakır değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti:

“Vatandaşlar şunu gördü: Biz sosyal medyada bir grup oluşturursak. Bu grup çerçevesinde etkili bir sosyal medya etkileşimi oluşturursak, taleplerimizi güçlü bir şekilde gündeme getiririz. Özellikle seçim varsa, seçim esnasında vatandaşları ciddi şekilde örgütler. Bu sayede sesimizi duyururuz. Seçim de masada olduğu için siyasiler buna kayıtsız kalamaz. Bizim hak talebimizi karşılarlar. Daha önce bu oldu. Hiç olmayacak denilen EYT çıktı. Dolayısıyla kademeli emeklilik konusunda da vatandaşlar taleplerini dile getiriyorlar. Daha önce verdiyseniz bugün de verirsiniz şeklinde.”

“AK PARTİ GENEL MERKEZİ’NDE ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR”

EYT’nin bütçe üzerindeki yükünü anımsatan Fevzi Çakır, “Elbette EYT’nin Hazine üzerine yarattığı külfet kalkmamışken kademeli bir emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi oldukça güç. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Aynı zamanda bu konuda Maliye bürokratlarının da hiç sıcak olmadığını da belirteyim. Ancak bir hak talebi var. Bu hak talebini doğru görüyorum. Bu hak talebi çerçevesinde bunun AK Parti genel merkezi özelinde özel olarak değerlendirildiğini biliyorum. Emekliler konusu büyükşehirlerde belki de yerel seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek bir mesele. Ben yerel seçim öncesi kademeli emeklilik sisteminin getirilmesinin çok olası olmadığını düşünüyorum. EYT gerçekten bizim 10 yıllarımızı ciddi manada etkileyecek bir durum. Ama yanlış yapıldı. Yeni yanlışlar yapılır mı? Açıkçası yapılmaz diyemiyorum” yorumunu yaptı.







