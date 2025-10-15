Kademeli olarak yürürlüğe girecek! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli malı belgesi için yeni kriter

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yerli Malı Belgesi ile ilgili düzenleme yayımlandı. Buna göre, tanım maddeleri arasına "Yerli Katkı Oranı Raporu" tanımı eklendi.

YÜZDE 51'İN ALTINDA KALIRSA...

Yerli katkı oranı yüzde 51'in altında kalan ürün ve girdiler için üreticinin talebi doğrultusunda ilgili oda veya borsa tarafından bir rapor hazırlanacak. Bu rapor, yerli malı belgesi düzenlenmesinde temel alınacak.



YAZILIM ÜRÜNLERİNDE YERLİ MALI BELGESİ

Yazılım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesi için bakanlık tarafından verilen Teknolojik Ürün Belgesi zorunlu olacak. Bu belgeye sahip yazılımlar için düzenlenen yerli malı belgelerinde, "Yerli Katkı Oranı" yüzde 100 olarak kabul edilecek.

RAPOR DÜZENLENECEK

Tebliğde, yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin kriterler de güncellendi. Bakım, onarım, amortisman, enerji, Ar-Ge ve tasarım gibi genel giderler tanımlandı. Yurt içi üretim girdileri, menşe kontrolü ile değerlendirilecek. Belgeli girdiler oranlarına göre, belgeli olmayanlar için "Yerli Katkı Oranı Raporu" düzenlenecek.



Elektrik, su ve doğalgaz girdileri ile Türkiye'de tescilli fikri ve sınai mülkiyet hakları ürün maliyetine yüzde 100 yerli katkı olarak dahil edilecek.

Değişiklikler, düzenlemelere göre, bugün, 5 Kasım ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde kademeli olarak yürürlüğe girecek.