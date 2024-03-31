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Kadıköy'de dikkat çeken seçim sonucu! Adaylığı gündem olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 22:43
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31 Mart yerel seçimleri sürpriz sonuçlar gelmeye devam ederken, İstanbul Kadıköy'den aday olan 'Komünist Başkan' olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ne kadar oy alacağı merak konusu olmuştu. Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Maçoğlu uzun süredir çalışma yürüttüğü Kadıköy'de beklediği sonucu alamadı. Maçoğlu, CHP adayı Mesut Kösedağı'nın açık farkla gerisinde kaldı. İşte Kadıköy'de Maçoğlu'nun oy oranı ve seçim sonuçları...

Kadıköy'de dikkat çeken seçim sonucu! Adaylığı gündem olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı da olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'den aday olması şaşırtmıştı. Daha önceki seçimlerde CHP'nin adaylarının açık ara farkla kazandığı Kadıköy'de Fatih Maçoğlu yerel seçimlere iddialı girmişti. İstanbul'un en büyük ilçelerinden olan Kadıköy'deki seçim sonuçlarında ise sürpriz yaşanmadı.

CHP ADAYI FARK ATTI

CHP adayı Mesut Kösedağı yüzde 68'lik oy oranıyla en yakın rakibi AK Partili Veli Arslan ile Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na fark attı. AK Partili Arslan yüzde 13 oy alırken, Maçoğlu'nun oyu ise yüzde 7,8'de kaldı.

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Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019 seçimlerinde Tunceli'yi ise yüzde 32,77'lik oy oranıyla kazanmayı başarmıştı.


Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy Seçim 2024
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