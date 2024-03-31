Kadıköy'de dikkat çeken seçim sonucu! Adaylığı gündem olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı da olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'den aday olması şaşırtmıştı. Daha önceki seçimlerde CHP'nin adaylarının açık ara farkla kazandığı Kadıköy'de Fatih Maçoğlu yerel seçimlere iddialı girmişti. İstanbul'un en büyük ilçelerinden olan Kadıköy'deki seçim sonuçlarında ise sürpriz yaşanmadı.

CHP ADAYI FARK ATTI

CHP adayı Mesut Kösedağı yüzde 68'lik oy oranıyla en yakın rakibi AK Partili Veli Arslan ile Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na fark attı. AK Partili Arslan yüzde 13 oy alırken, Maçoğlu'nun oyu ise yüzde 7,8'de kaldı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019 seçimlerinde Tunceli'yi ise yüzde 32,77'lik oy oranıyla kazanmayı başarmıştı.







