Kadıköy, Üsküdar... Aynı görüntü! 120 bin TL'lik telefon için geceden sıraya girdiler, kuyruğun sonu gözükmüyor

iPhone'un yeni modelini satın almak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mağazaların önünde giderek sıraya girdi, sabaha kadar kuyrukta bekledi. Saatlerce ayakta durarak 65 bin TL'den başlayıp, 120 bin TL'ye kadar çıkan cep telefonlarından almak isteyenler, mağazanın açılmasıyla ise amacına ulaşmış oldu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır