Kadınlara 1775 TL! Emeklilik prim gününde de kayıp yok...

İş alanında pek çok zorlukla karşılaşan kadınlar, anne olduklarında bu zorlukları ikiye katlanmaktadır. Kadın çalışan hamile kaldığında işvereni hemen işten çıkarma yoluna gitmektedir. Devlet bu tür durumları engellemek adına çeşitli teşvikler sunmaktadır. Anne olan kadına yarım çalışma hakkı sunarak 1175 TL öderken, emeklilik primlerinde de herhangi bir kayıp yaşanmamasını sağlamaktadır. İşte çalışan annelerin bilmeleri gereken hakları…

ANNELER YARIM ÇALIŞMA HAKKINDAN YARARLANABİLİR

Annelerin doğum öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 16 hafta analık izni bulunmaktadır. Bu iznini tamamlayanlar daha sonra işe döndüklerinde yarım çalışma hakkından yararlanabilir. İlk doğumunu yapan kadının 60 gün yarım çalışma hakkı bulunuyor. Bu sayı çocuk sayısına bağlı olarak değişiyor. İlk doğumunu yapan kadın 60, ikinci doğumunu yapan kadın 120 ve üçüncü doğumunu yapan kadın çalışan ise 180 gün süreyle yarım çalışma hakkını kullanabilir.

Yarım çalışma hakkını kullanacak işçi, bu talebini işverene ilettiğinde işverenin bu talebe olumlu cevap vermesi şarttır. Kadın çalışan bu hakkını kullanırken, işyerindeki haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süre çalışır, diğer yarısında ise ücretsiz izinli sayılır. Bu durumda da kadın işçi yalnızca yarım ücretine hak kazanır. En fazla 15 gün üzerinden ödenen yarım çalışma ödeneği 1.775 TL olarak ödenir. Maaşı yüksek olan da düşük olan da aynı ödeneği alır. Yarım çalışılan gün sayısına göre ödeneğin miktarı değişiyor. Kadın çalışan işyerinde haftanın yarısında çalışıyorsa 15 gün, üçte ikisinde çalışıyorsa 10 gün üzerinden ödenek alabilir. Ödenekten damga vergisi dışında bir kesinti yapılmaz. Kadın çalışan için 15 günlük ücret ve primler işvereni tarafından, 15 günlük yarım çalışma ödeneği de İŞKUR tarafından yatırılır ve bir kayıp yaşanmaz.

EVLAT EDİNENLER DE YARIM ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP

Yarım çalışma hakkından evlat edinen anneler de yararlanabilmektedir. Devlet bu durumda bir kadının doğum yapmasına bakmıyor. Şöyle ki söz konusu hak, 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen kadın ya da erkek çalışanlar da için de geçerlidir.

EMEKLİLİĞİ ETKİLEMİYOR

Yarım çalışma ödeneği alan kadın çalışan için yarım çalışma ödeneği alınan günler için malullük, yaşlılık, ölüm ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından yatırılır. Yani emeklilik anlamında bir kaybı da olmaz. Genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından yatırılmaya devam edildiği için kadın çalışan bu sürede da sağlıktan yararlanmayı da sürdürebilir.



