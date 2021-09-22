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Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı! Tam 2160 gün ilave ediliyor

22.09.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamlarının bir döneminde çalışıp, çocuk yaptıktan sonra işe ara veren ve emeklilik için gün sayan kadınlar için önemli bir fırsat bulunuyor. Bu fırsata göre 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün. İşte detaylar.

Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı! Tam 2160 gün ilave ediliyor

Emeklilik için bazı şartlar bulunmaktadır. Yaş, sigorta başlangıç günü ve prim sayısı emeklilik olabilmek için istenen kriterlerdir. Emekli maaşında SGK kolu da son derece önemlidir. Erkekler nasıl ki askerlik günlerini prim borçlanması yapabiliyorsa kadınlar da doğum borçlanması yaparak, emeklilik tarihlerini 6 yıl erkene çekebilir. Sadece doğum yapan kadınların değil, evlat edinen annelerin de bu fırsattan yararlanabildiğini biliyor muydunuz? İşte detaylar…

DOĞUM BORÇLANMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Çocuk sahibi olduktan sonra pek çok kadın çocuğunun bakımını üstlenmek için işini bırakmak durumunda kalıyor. Bu durum da prim günlerinin eksik kalmasına neden olduğu gibi kadınları emeklilik hayallerinden de uzaklaştırıyor. Ancak, devlet kadınlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Şöyle ki doğum borçlanması ile eksik primlerinizi ödeyip, emekli olabilir. Bu haktan SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler yararlanabiliyor.

ÇOCUK BAŞINA 720 GÜN PRİM

Doğum borçlanması çocuk sayısına göre değişmektedir. Her bir çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazanılıyor. Yani 3 çocuğu bulunan bir kadın 6 yıl prim ödeyerek erken emekli olabilir. Bu haktan yararlanmak için çocuğun doğumundan sonra 2 yıl çalışmamak gerekiyor. Diğer bir deyişle prim ödemesi yapılırken çalışılmamış günler gerekiyor. O dönemde çalışıldıysa prim ödemesi gerçekleşemez.

Doğum borçlanmasındaki avantaj kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de toplu olarak satın almış oluyor. Yılını ve yaşını doldurmuş bir annenin 2160 gün primi eksikse ve 3 doğumu varsa 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekir. Ancak doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık primi toptan öder ve 6 yıl erken emekli olabilir.

EVLAT EDİNENLER DE DOĞUM BORÇLANMASINDAN YARARLANABİLİR

2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da borçlanma yapabilir. Diğer yandan, evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır. Evlat edinilen çocuğu doğuran anne doğumdan evlatlık verildiği süreye kadar olan geçen 2 yılı borçlanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASINDA AYLIK NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Doğum borçlanması brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da bu yıl için bin 144 lira. Yani 1 aylık borçlanma bin 144 lira tutuyor. Üst limit ise bunun 7.5 katı.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ŞART VAR MI?

Doğum borçlanması yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca çocuk sağ olmalıdır, doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASINA NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Yılını ve yaşını doldurmaya yakın olarak başvurmak gerekiyor. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp prim tamamlanabilir. Emeklilik yaşının gelmesine rağmen primi eksikse borçlanılabilir. Erken borçlanan daha az ödeme yapar.

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