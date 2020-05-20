Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Sadece aylık 941 TL ödeyerek...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara erken emeklilik için avantaj sunulmuştur. Sigortalı olan kadınların doğum yapması durumunda belirlenen istirahat süreleri kapsamında çalışma hayatına ara vermesi gerekir. Tekli doğumların öncesinde ve sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık istirahat süresi verilir. Kadın sigortalıların maaşından bu süre kesilirken; adlarına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmaz.

Kadınların doğum nedeniyle iş hayatına ara verdikleri döneme ilişkin ödenmeyen prim miktarı, emeklilik zamanını olumsuz yönde etkiler. Kadınların bu mağduriyetini gidermek için erken emeklilik kapısını aralayan doğum borçlanması hakkı sunulmuştur. Doğum borçlanması hakkıyla kadın işçiler doğum nedeniyle ara verdikleri dönemi geriye dönük olarak ödeyebilirler. Peki, doğum borçlanması nedir? Ne kadar ödenir? Nasıl erken emekli olunur? İşte doğum borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR? DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı, doğum sürecini kapsayacak şekilde 2 yıllık geriye dönük olarak prim ödemesine imkan verilir. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için kadın sigortalıların uyması gereken şartlar ilgili yasayla belirlenmiştir.