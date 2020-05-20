Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Sadece aylık 941 TL ödeyerek...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara erken emeklilik için avantaj sunulmuştur. Sigortalı olan kadınların doğum yapması durumunda belirlenen istirahat süreleri kapsamında çalışma hayatına ara vermesi gerekir. Tekli doğumların öncesinde ve sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık istirahat süresi verilir. Kadın sigortalıların maaşından bu süre kesilirken; adlarına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmaz.
Kadınların doğum nedeniyle iş hayatına ara verdikleri döneme ilişkin ödenmeyen prim miktarı, emeklilik zamanını olumsuz yönde etkiler. Kadınların bu mağduriyetini gidermek için erken emeklilik kapısını aralayan doğum borçlanması hakkı sunulmuştur. Doğum borçlanması hakkıyla kadın işçiler doğum nedeniyle ara verdikleri dönemi geriye dönük olarak ödeyebilirler. Peki, doğum borçlanması nedir? Ne kadar ödenir? Nasıl erken emekli olunur? İşte doğum borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı, doğum sürecini kapsayacak şekilde 2 yıllık geriye dönük olarak prim ödemesine imkan verilir. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için kadın sigortalıların uyması gereken şartlar ilgili yasayla belirlenmiştir.
Kadın sigortalıların hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi adına ve namına bağımsız olarak 4B ya da kamu görevlisi konumunda 4C sigortalılık statüsünde doğum öncesinde işe başlamış olması gerekir.
Doğum nedeniyle çalışma hayatına ara verilen dönem boyunca kadın sigortalıların adına SGK'ya prim ödemesi yapılmamalıdır.
Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi gerekir. Aynı zamanda doğum borçlanması başvurusu iletilene kadar çocuğun yaşaması da şarttır.
Kadın sigortalıların staj başlangıç zamanları doğum borçlanması için sigorta başlangıcı kabul edilir.
Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkından yararlanması için resmi başvuruda bulunması gerekir. Buna göre 4A ve 4B sigortalılık statüsündeki kadınlar doğum borçlanması taleplerini Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilir. 4C sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdüren kadınlar ise; SGK Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı üzerinden borçlanma başvurularını yapabilirler.
Doğum borçlanması başvurusu için; kimlik kartı ile doğum borçlanması belgelerinin olması gereklidir. Bu belgelerin dışında kadınların işverenlerinden herhangi bir belge almasına gerek yoktur.
Doğum borçlanmasında ödeme miktarı o yılın asgari ücreti üzerinden hesaplanır. Asgari ücret üzerinden doğum borçlanmasının taban ve tavan sınırları belirlenir. Buna göre doğum borçlanmasının taban miktarı brüt asgari ücretin %32'si; tavan miktarı ise brüt asgari ücretin %32'sinin 7.5 katıdır. Buna göre doğum borçlanmasının en düşük ödemesi hesaplanmıştır:
1 aylık (30 günlük) doğum borçlanması: 941.76 TL
1 yıllık (365 günlük) doğum borçlanması: 11.302,12 TL
2 yıllık (730 günlük) doğum borçlanması: 22.604,24 TL
DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?
Doğum borçlanması ödemesinin yapılabilmesi için alternatif seçenekler hizmete sunulmuştur. Buna göre PTT ve anlaşmalı bankalardan şahsen ya da online olarak ya da SGK'nın sitesi üzerinden online ödeme hakkı verilmiştir. Online ödemelerin daha güvenli gerçekleştirilmesi için e-Devlet kapısı hizmete açılmıştır.
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