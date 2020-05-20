FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Sadece aylık 941 TL ödeyerek...

Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Sadece aylık 941 TL ödeyerek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

Emeklilik maaşı uzun yıllar süren çalışma hayatının en güzel meyvesidir. Ancak vatandaşların emekli olabilmesi için uzun yıllar boyunca çalışma hayatını sürdürmesi yeterli olmaz. Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve prim miktarı doğrudan belirleyici olur. Öyle ki emeklilik zamanı için cinsiyetin de etkili olduğunu söylemek mümkündür.

Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Sadece aylık 941 TL ödeyerek...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara erken emeklilik için avantaj sunulmuştur. Sigortalı olan kadınların doğum yapması durumunda belirlenen istirahat süreleri kapsamında çalışma hayatına ara vermesi gerekir. Tekli doğumların öncesinde ve sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık istirahat süresi verilir. Kadın sigortalıların maaşından bu süre kesilirken; adlarına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmaz.

Kadınların doğum nedeniyle iş hayatına ara verdikleri döneme ilişkin ödenmeyen prim miktarı, emeklilik zamanını olumsuz yönde etkiler. Kadınların bu mağduriyetini gidermek için erken emeklilik kapısını aralayan doğum borçlanması hakkı sunulmuştur. Doğum borçlanması hakkıyla kadın işçiler doğum nedeniyle ara verdikleri dönemi geriye dönük olarak ödeyebilirler. Peki, doğum borçlanması nedir? Ne kadar ödenir? Nasıl erken emekli olunur? İşte doğum borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR? DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı, doğum sürecini kapsayacak şekilde 2 yıllık geriye dönük olarak prim ödemesine imkan verilir. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için kadın sigortalıların uyması gereken şartlar ilgili yasayla belirlenmiştir.

Kadın sigortalıların hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi adına ve namına bağımsız olarak 4B ya da kamu görevlisi konumunda 4C sigortalılık statüsünde doğum öncesinde işe başlamış olması gerekir.
Doğum nedeniyle çalışma hayatına ara verilen dönem boyunca kadın sigortalıların adına SGK'ya prim ödemesi yapılmamalıdır.
Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi gerekir. Aynı zamanda doğum borçlanması başvurusu iletilene kadar çocuğun yaşaması da şarttır.
Kadın sigortalıların staj başlangıç zamanları doğum borçlanması için sigorta başlangıcı kabul edilir.

DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkından yararlanması için resmi başvuruda bulunması gerekir. Buna göre 4A ve 4B sigortalılık statüsündeki kadınlar doğum borçlanması taleplerini Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilir. 4C sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdüren kadınlar ise; SGK Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı üzerinden borçlanma başvurularını yapabilirler.

Doğum borçlanması başvurusu için; kimlik kartı ile doğum borçlanması belgelerinin olması gereklidir. Bu belgelerin dışında kadınların işverenlerinden herhangi bir belge almasına gerek yoktur.

DOĞUM BORÇLANMASINA DAİR YAPILAN PRİM ÖDEMESİNİN MİKTARI NE KADARDIR?

Doğum borçlanmasında ödeme miktarı o yılın asgari ücreti üzerinden hesaplanır. Asgari ücret üzerinden doğum borçlanmasının taban ve tavan sınırları belirlenir. Buna göre doğum borçlanmasının taban miktarı brüt asgari ücretin %32'si; tavan miktarı ise brüt asgari ücretin %32'sinin 7.5 katıdır. Buna göre doğum borçlanmasının en düşük ödemesi hesaplanmıştır:

1 aylık (30 günlük) doğum borçlanması: 941.76 TL
1 yıllık (365 günlük) doğum borçlanması: 11.302,12 TL
2 yıllık (730 günlük) doğum borçlanması: 22.604,24 TL
DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Doğum borçlanması ödemesinin yapılabilmesi için alternatif seçenekler hizmete sunulmuştur. Buna göre PTT ve anlaşmalı bankalardan şahsen ya da online olarak ya da SGK'nın sitesi üzerinden online ödeme hakkı verilmiştir. Online ödemelerin daha güvenli gerçekleştirilmesi için e-Devlet kapısı hizmete açılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’
12 ay daha bu desteği alabilirsiniz12 ay daha bu desteği alabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Yatırım gurusundan 'Türkiye' yorumu

Yatırım gurusundan 'Türkiye' yorumu

Berat Albayrak'tan swap açıklaması

Berat Albayrak'tan swap açıklaması

İddialar sonrası, satışını durduruyor

İddialar sonrası, satışını durduruyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

O ödemeler başladı

O ödemeler başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine alacakları 18,4 milyar lira

Hazine alacakları 18,4 milyar lira

Petekleri böyle temizlerseniz faturalarınız düşük gelecek! İşte o yöntem...

Petekleri böyle temizlerseniz faturalarınız düşük gelecek! İşte o yöntem...

Benzin ve motorine zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

Bakan Albayrak'tan swap açıklaması: Daha etkin yürütülecek süreç başlayacak

Berat Albayrak'tan swap açıklaması

SGK'dan erkek çalışanlara müjde! Erken emeklilik için bir kapı daha açıldı...

Erken emeklilik için bir kapı daha açıldı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.